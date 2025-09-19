吃素卻變胖又便祕？ 專家揭關鍵不在「素食」本身

不少人認為吃素就等於清淡養生，但有網友在「mobile01」發文表示，家中長輩多年茹素卻體重增加，還經常便祕，讓他疑惑：「每天吃很多菜，纖維應該很夠才對啊！」貼文曝光後引起熱議。

「早安健康」專家指出，素食雖然以植物性食材為主，但熱量與營養素的吸收並不一定比葷食更有利。舉例來說，植物來源的鐵質屬於「非血鐵質」，比起肉類的血鐵質更不易被人體吸收，若不足容易造成缺鐵性貧血。建議素食者可在用餐後搭配維生素C，例如來杯柳橙汁，就能讓鐵質吸收率提升3到4倍。

至於鋅的攝取，營養專家睿秋提醒，雖然腰果、扁豆和南瓜籽等食材含有豐富鋅元素，但同樣存在吸收率不佳的問題。鋅對細胞與酵素運作非常重要，若缺乏可能影響代謝與免疫功能，因此素食者必須特別注意搭配來源，避免營養落差。

對此，網友們也提出觀察與經驗，有人直言「素料、素肉加工品熱量高又油膩，吃多了當然會胖」、「光靠纖維還不夠，如果水分不足或缺乏運動，一樣會便祕」。也有人補充，長輩多半飲食偏重口味，加上活動量不足，才會導致排便困難。

營養師建議，想要健康茹素，應以天然蔬果、豆類和全穀類為主，減少油炸與加工素料，並搭配足夠水分與規律運動，才能避免體重失控，也讓腸胃維持正常運作。

