金黃花海正盛開！網友熱議7大金針花景點美到流連忘返



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「金針花景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的金針花景點有哪些。

每到夏末初秋，台灣山頭便披上了一層金黃地毯，金針花盛開的景象讓人驚艷不已，也讓各地的金針花景點名列許多人年度必訪的浪漫清單。台灣不同地區的金針花海各有特色，因此本篇便整理出網友熱議的七大「金針花景點」，一起來看看哪些景點成功擄獲了遊客的芳心吧！

「赤科山」花海享天使的地毯美稱 「六十石山」聯名人氣IP吸討論

觀察近一年網友針對「金針花景點」的討論，可以發現「赤科山金針花海」被網友譽為「天使的地毯」，整片花田隨著山勢起伏，讓遊客直呼「彷彿闖進宮崎駿的夏日世界」；當地還有小農市集，能品嚐到金針入菜的美味佳餚，讓賞花行程多了幾分趣味。

此外，赤科山更已連續三年與人氣IP卡娜赫拉合作，吸引不少喜歡該角色的民眾前往。而同樣位在花蓮的「六十石山金針花海」也不甘示弱，與療癒系IP「貓貓蟲咖波」合作，推出主題裝置和周邊商品，網友紛紛表示「今年一定要去六十石山打卡」，話題性十足。

中部的「虎山巖金針花」雖然規模不及東部的金針花景點，但勝在交通方便，寺廟後方的金黃花海與莊嚴建築交織成一幅靜謐畫面，也是不少中部民眾的賞花好去處；不過網友也提醒「小黑蚊超多」，呼籲防蚊措施一定要做足。

至於台東太麻里的「金針花休閒農業區」，由於海拔高、溫度低，相對濕度較大，也是知名的金針花產地之一，深受喜愛登山族群青睞。

在一票金針花景點中，「日月潭頭社活盆地」獨樹一格，魚池鄉頭社盆地是台灣唯一培育水田金針花的地方，也是全台最大的「活盆地」。除了滿山的金針花，還有大片紫色馬鞭草花海相互輝映，有網友分享自己的攝影心得，「黃紫鮮明對比讓畫面更加豐富、有層次感，真的是直接美哭了」。

另外，北部也有賞花好去處，桃園大溪的「百吉休閒農業體驗園區」擁有北台灣最大規模的金針花海，而位於北投陽明山的「竹子湖故鄉金針花農園」，則推出打卡蓋章折抵有機農產品或免費換5吋盆栽的活動，吸引許多遊客到訪，農園亦附設停車場，適合全家大小一同開車前往。

台灣的金針花景點各有特色，都值得親身走訪一遭。不妨趁著花季，參考上述排行挑選心動的金針花景點，帶上相機與好心情，讓金色花海成為今年夏末秋初最亮眼的回憶！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「金針花景點」相關討論則數。

觀測期間：2024/08/16~2025/08/16，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

