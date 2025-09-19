台大招募外科心血 肺癌權威兒真實救命故事

快訊

中央社／ 台北19日電

看著兒子被送進急診室與死神拔河，台大外科部主任陳晉興更加體認到，自己每天都在救別人的摯愛，訓練出可讓病人託付生命的好醫師成使命，每年為住院醫師招募不遺餘力。

台大醫院外科部將於10月開始招募住院醫師，預計招募18名，台大醫院外科部主任、肺癌權威陳晉興今年第3度拍攝宣傳影片，相較於過去強調外科部優勢，今年特別呈現兩段真實故事。

第一段故事主角是陳晉興的兒子，當年才19歲。騎機車行經小巷弄時發生嚴重車禍，頭部血流不止送進台大急診室，當下陳晉興第一次深刻感受到身為外科醫師不只是救人，自己或摯愛也需要被救。而事過多年，太太如今仍只要一想到過程就流淚。

現為台大醫學系學生葉亮均則是在5歲時，因流感併發心肌炎導致心衰竭，送到台大兒童醫院緊急裝上葉克膜，經執行開心手術才把她從鬼門關搶救回來，因此葉亮均從小立志當醫師，「外科給了我第二個生命，如果沒有外科，可能在5歲那年，這個世界上就沒有我的影子了」。

陳晉興說，現代的年輕人有6、7成只想輕鬆賺大錢，仍有3分之1願意留在外科，有理想，台大醫院有最好的設備、最好的老師來訓練人才，況且年紀慢慢大了以後，未來會需要這些年輕人照顧，所以更需要有愛心、有醫術，術德兼備的好醫師。

「好的外科醫師很重要，可以幫助病人。」陳晉興數度強調，像這種急重難罕、救人性命的科別，不是每一個人都只想要去賺錢，雖然想賺錢的人多，但還是有些人的人生目標不是賺錢，願意做事貢獻社會，希望能藉由影片引起大家的共鳴。

媒體追問為何親自下海拍攝招募影片，陳晉興笑說：「當然啊！我是主任！」其實影片每年都有拍，而台大外科已經算招的還不錯、都有滿招，相較其他醫院，他強調不是招募得不好才拍影片，台大要的是人才，希望好還要更好。

