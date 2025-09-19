防醫美死亡案件重演 衛福部將著手加嚴特管辦法

快訊

中央社／ 台北19日電

近來再傳醫美手術後死亡案件，衛生福利部今天表示，將從嚴修改特管辦法，擴大納入不同醫美處置，加強限制執行醫師資格，也會將診所、醫院責任納入，讓制度更全面。

從牛奶針到生殖器增大術，近來傳出醫美出人命的案件。目前衛生福利部「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」中，針對醫美採取分級管理，但僅削骨、抽脂、拉皮、隆乳等8類病人風險高並涉及麻醉的美容醫學手術有登記列管，明訂施術專科醫師資格。

衛福部醫事司副司長劉玉菁今天告訴媒體，衛福部已啟動修正特管辦法，將全面加嚴，擴大納入不同醫美處置，並逐一規範醫師資格，不只管人員，也會將診所、醫院責任納入。

至於醫界近年掀起「直美潮」，許多年輕醫師在完成或甚至未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）後，直接投入醫美診所工作，未經專科訓練就能上場。皮膚暨美容外科醫學會常務理事蔡仁雨指出，不少「直美」醫師僅透過廠商課程或師徒制學習，缺乏醫學中心的正規訓練。

醫美並非單純美容消費，而是涉及手術、麻醉與醫材的醫療行為。蔡仁雨說，皮膚科、整形外科都有完整專科制度，能降低風險，呼籲政府將「美容醫學」納入次專科，建立訓練與考核機制，「雖然醫療行為都有風險，但制度化訓練至少能讓病人更安心」。

劉玉菁認同應加強資格與訓練，但她強調，不會只是用「次專科」這麼簡單，仍需一套管理，因此透過特管法修法，讓制度更全面。

開業泌尿科醫師顧芳瑜透過新聞稿提醒，生殖器增大術目前有3種做法，包括填充自體脂肪或玻尿酸、異體真皮植入，以及包皮折疊手術，其中以前兩種最為常見。

顧芳瑜表示，民眾應先建立正確認知，這類手術主要是回應個人對外觀或自信的需求，因此更需要對手術效果、恢復期與潛在風險有充分了解與心理準備。

顧芳瑜指出，臨床上會依個人體質與需求選擇適合的術式，醫師也會說明術後照護、癒合時間及可能出現的個別差異。每名病人對手術的期待不同，醫師會協助釐清期望是否可行，並與病人共同確認實際能達成的目標。這樣的溝通有助提升手術滿意度，避免過度理想化，也更能確保手術的安全與效果。

