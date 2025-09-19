快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

常熬夜當心健康亮紅燈 補對4種營養素不怕累又能抗發炎

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人常熬夜，生活作息不正常，營養師建議多補充4種營養素來增強體力。 示意圖／ingimage
現代人常熬夜，生活作息不正常，營養師建議多補充4種營養素來增強體力。 示意圖／ingimage

現代人生活忙碌，飲食作息不正常，更有不少夜貓子天天熬夜，長久下來導致身體健康出狀況。營養師李婉萍表示，長期熬夜容易出現頭痛、嘴破、長針眼、感冒等不少症狀，因此平時就要多補充4種營養素來增強體力，維持身體機能。

李婉萍在臉書發文表示，不管是工作、讀書還是為了追劇而熬夜，長久下來身體會亮紅燈，如果睡不飽至少也要吃得好，因此她建議熬夜後一定要補充4種營養素，來緩解身體症狀。

頭痛、疲勞、容易嘴破：維生素B群

熬夜會導致免疫力下降，身體會容易發炎，也些人會出現疲累、嘴破，這時就要補充維生素B2、B3；如果是頭痛，則要攝取維生素B2、B12；若是熬夜太久，想睡卻睡不好，就要補充維生素B6來安神。

營養來源：豬肝湯、皮蛋瘦肉粥、麥芽牛奶、冷凍毛豆。

不長針眼抗發炎：Omega-3

Omega-3是人體必需好的油脂，在魚類中可以攝取到。不只護腦、護心、降血壓，也能改善針眼問題。

營養來源：蜂蜜檸檬奇亞籽、煎鱘龍魚片、鮪魚蛋餅、鮭魚便當、魚油

緩解緊繃、增強體力：芝麻素

芝麻素就像B群能幫助肝臟代謝，還能保護神經系統，熬夜傷肝可以吃芝麻來修補肝臟代謝力、提神提胃才有體力。芝麻素除了補充品，其實芝麻、芝麻油、胡椒裡都有。

營養來源：泡全聯或商店賣的芝麻粉、芝麻牛奶、煮飯料理用冷壓芝麻油、雞胸肉/稀飯/排骨湯/濃湯灑上胡椒

不想熬夜後馬上感冒：維生素C、維生素D

許多人都認為維生素C對免疫系統好，但李婉萍表示當自己快感冒時，必備的其實是維生素D，不過兩者在熬夜後都要加減補充，替健康補強基礎。

營養來源：紅蘿蔔炒蛋、芭樂、奇異果、香菇雞湯、新鮮柳橙汁

李婉萍也建議，即便營養素能幫助在熬夜後恢復一些體力，但充足的睡眠仍然是最重要的，因此好好睡上一覺才有精神活力，並且維持健康。

熬夜 頭痛 營養師

延伸閱讀

holo空媽感冒被Grok摘要成「活動暫停」 本人澄清：只是失聲在恢復

這樣切韭菜太浪費了！資深蔬果商教你怎麼保留珍貴營養素

巨石強森斷崖式衰老！被疑罹病健康亮紅燈　親揭激瘦原因

「金秘書」朴敏英瘦成皮包骨！被疑健康亮紅燈　親吐：不要擔心

相關新聞

超人醫師有人接班！南迴基金會：排灣族高元醫師接任執行院長

「超人醫師」徐超斌昨晚病逝，消息傳出令人震驚！大家擔心他成立的南迴診所沒人接棒，繼續服務南迴醫療。醫療財團法人南迴基金會...

租賃修法三箭齊發！全聯會力挺：打造房東、房客雙贏新格局

內政部18日通過《租賃住宅市場發展及管理條例》部分修正草案，明定保障租客三年租期、限制房東不合理行為，同時新增「租霸排除...

常熬夜當心健康亮紅燈 補對4種營養素不怕累又能抗發炎

現代人生活忙碌，飲食作息不正常，更有不少夜貓子天天熬夜，長久下來導致身體健康出狀況。營養師李婉萍表示，長期熬夜容易出現頭痛、嘴破、長針眼、感冒等不少症狀，因此平時就要多補充4種營養素來增強體力，維持身體機能。

日籍客住日月潭五星酒店「整夜被蟲咬」求償170萬！業者回應了

一名日籍旅客在臉書社團發文，表示日前帶兩個孩子入住日月潭雲品酒店，晚上「全身感到強烈刺咬感，四肢奇癢無比」，「我們整晚無...

延續「超人醫師」精神！「南迴診所」不停診 繼續守護心跳

有「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，14年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，但因申請程序繁雜，至今尚...

雙眼看起來總是很疲勞？ 醫提醒：恐是提眼肌無力

「你怎麼看起來很累？」一名男網友近日發文抱怨，自己常被朋友和女友指出雙眼無神，甚至拍照時常「大小眼」不對稱。讓他開始懷疑是否眼皮鬆弛或有眼周問題，卻因醫美資訊過多而不知如何選擇，只能先上網詢問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。