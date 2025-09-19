常熬夜當心健康亮紅燈 補對4種營養素不怕累又能抗發炎

現代人生活忙碌，飲食作息不正常，更有不少夜貓子天天熬夜，長久下來導致身體健康出狀況。營養師李婉萍表示，長期熬夜容易出現頭痛、嘴破、長針眼、感冒等不少症狀，因此平時就要多補充4種營養素來增強體力，維持身體機能。

李婉萍在臉書發文表示，不管是工作、讀書還是為了追劇而熬夜，長久下來身體會亮紅燈，如果睡不飽至少也要吃得好，因此她建議熬夜後一定要補充4種營養素，來緩解身體症狀。

頭痛、疲勞、容易嘴破：維生素B群

熬夜會導致免疫力下降，身體會容易發炎，也些人會出現疲累、嘴破，這時就要補充維生素B2、B3；如果是頭痛，則要攝取維生素B2、B12；若是熬夜太久，想睡卻睡不好，就要補充維生素B6來安神。

營養來源：豬肝湯、皮蛋瘦肉粥、麥芽牛奶、冷凍毛豆。

不長針眼抗發炎：Omega-3

Omega-3是人體必需好的油脂，在魚類中可以攝取到。不只護腦、護心、降血壓，也能改善針眼問題。

營養來源：蜂蜜檸檬奇亞籽、煎鱘龍魚片、鮪魚蛋餅、鮭魚便當、魚油

緩解緊繃、增強體力：芝麻素

芝麻素就像B群能幫助肝臟代謝，還能保護神經系統，熬夜傷肝可以吃芝麻來修補肝臟代謝力、提神提胃才有體力。芝麻素除了補充品，其實芝麻、芝麻油、胡椒裡都有。

營養來源：泡全聯或商店賣的芝麻粉、芝麻牛奶、煮飯料理用冷壓芝麻油、雞胸肉/稀飯/排骨湯/濃湯灑上胡椒

不想熬夜後馬上感冒：維生素C、維生素D

許多人都認為維生素C對免疫系統好，但李婉萍表示當自己快感冒時，必備的其實是維生素D，不過兩者在熬夜後都要加減補充，替健康補強基礎。

營養來源：紅蘿蔔炒蛋、芭樂、奇異果、香菇雞湯、新鮮柳橙汁

李婉萍也建議，即便營養素能幫助在熬夜後恢復一些體力，但充足的睡眠仍然是最重要的，因此好好睡上一覺才有精神活力，並且維持健康。

