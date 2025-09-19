超人醫師有人接班！南迴基金會：排灣族高元醫師接任執行院長
「超人醫師」徐超斌昨晚病逝，消息傳出令人震驚！大家擔心他成立的南迴診所沒人接棒，繼續服務南迴醫療。醫療財團法人南迴基金會表示，今年9月初已邀請到徐超斌學弟，奇美醫院急診醫學部主治醫師高元加入南迴診所擔任執行院長一職，共同守護南迴偏鄉居民健康。
南迴基金會表示，高元醫師父母分別來自台東達仁鄉與屏東牡丹鄉，是超人醫師在奇美急診科的學弟，同為排灣族人。當年選擇急診專科也和徐醫師一樣是懷抱著返鄉服務的夢想，選擇內外兼修的急診與老年醫學專科，頗能符合偏鄉醫療的需求。
在高元醫師醫療服務生涯裡，去過屏東、高雄、台南、嘉義、台東、蘭嶼、花蓮等部落偏鄉服務；也曾飛到尼泊爾、塞內加爾、泰國、緬甸等地進行國際醫療服務。自今年9月起，他與南迴基金會攜手，共同以行動醫療深入推展定點門診、居家醫療等關懷方式，為偏鄉民眾提供更貼近、即時的醫療與全人關懷照護。
相信在高元醫師的專業與熱忱之下，將為南迴居民帶來更多健康守護與希望，讓「偏鄉醫療不再有距離」的願景一點一滴實現。
