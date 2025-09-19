小六學童逾7成近視 國健署啟動學齡前入園篩檢

全球近視人口約占30%，台灣小六孩子近視率卻破7成。為及早預防近視，國健署自民國114學年起試辦「學齡前兒童視力篩檢」，由醫師進入幼兒園為大班孩子做散瞳屈光度檢查。

近視不只是「戴眼鏡就好」的問題，衛生福利部國民健康署長沈靜芬今天在「散瞳eye篩齊啟動 醫師前進幼兒園」記者會指出，學齡前兒童一旦發生近視，如果不做任何介入，每年會有將近100度的度數增加，大幅增加高度近視，以及未來發生白內障、青光眼、黃斑部病變，甚至視網膜剝離、失明等風險都大增。

沈靜芬說，國內調查發現，幼兒園大班近視盛行率9%，國小一年級增加至19.8%，國小六年級已上升至70.6%，高三生近視盛行率更達87.2%，遠高於全球平均。

為及早掌握孩子近視狀況，國健署自本學年度起，啟動「學齡前兒童視力篩檢」試辦計畫。國健署婦幼健康組簡任技正胡怡君說明，過往學齡前兒童視力檢查，僅由幼教老師帶著孩子比劃視力表做粗略檢查。

胡怡君說，此試辦計畫，將由眼科醫療團隊直接進入幼兒園，做詳細散瞳屈光度檢查，如有必要，即轉介到眼科進一步檢查或治療；目前全國已有12個縣市表達有意願參與試辦。

及早追蹤及早控制，台大醫院眼科部醫師侯鈞賀也分享實際案例。小皓5歲時在幼兒園做視力表檢測，雙眼視力良好，皆為1.0，但因雙親皆為中高度近視300度至500度，家長為避免孩子步上近視之路，帶他到眼科檢查；經散瞳屈光度檢查確認，小皓遠視有125度，顯示眼睛仍保有一定的遠視儲備。

然而，在小皓將升上小學二年級的暑假，定期回診發現，他的遠視儲備已下降至遠視75度，顯示眼軸增長加快、潛在近視風險升高。因此，侯鈞賀與家長討論，開始讓小皓使用低濃度藥物阿托品，以延緩近視發生。如今小皓已升上國三，最新檢查顯示視力穩定保持在遠視25度，未發展成近視，亦無需配戴眼鏡。

有些家長會擔憂，孩子做散瞳屈光度數檢查可能不舒服，台大醫院附設兒童醫院小兒眼科主任蔡紫薰以「ㄅㄆㄇ」口訣提醒家長，ㄅ是「別」擔心，由專業眼科醫師入園，所使用的散瞳篩檢方法亦安全可靠。

ㄆ為「配」合篩，建議家長同意及配合讓孩子接受篩檢，依篩檢結果，持續培養孩子良好用眼習慣，若有發現異常，亦配合帶孩子接受進一步視力狀況檢查及追蹤治療；ㄇ是「帽」要戴，因散瞳檢查會造孩子短暫畏光不適，建議檢查當天幫孩子準備遮陽帽子、太陽眼鏡，避免陽光造成孩子畏光不適。

