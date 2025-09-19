颱風樺加沙恐襲台 政院：馬太鞍溪堰塞湖有溢流可能

根據氣象預報，輕颱樺加沙可能在21日發布海上颱風警報，影響台灣期間則為22日至24日。行政院表示，經預估，花蓮馬太鞍溪堰塞湖累積降雨可能達到溢流水位，除須落實監測作業外，也應儘早啟動應變組織的運作，以及依預警訊息儘早啟動疏散撤離。

行政院今天透過新聞稿表示，根據最新氣象預報，輕颱樺加沙可能於21日下半日發布海上颱風警報，主要影響台灣期間為22日至24日，考量目前雲嘉南地區災後復原前進指揮所仍持續進行家園重建工作，應續督導地方政府，加強修繕房屋帆布加固作業，並針對前次受損居民及災害弱勢民眾，預先整備預防性安置措施。

對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖，行政院表示，此次預估累積降雨可能達到溢流水位，請農業部務必落實水位、壩體及即時雨量等監測作業，並督導地方政府應依降雨預估值積極落實各項整備應處措施，儘早啟動應變組織運作，同時也要與內政部、國防部、原民會及衛福部與地方政府保持密切聯繫，依預警訊息儘早啟動疏散撤離作業。

針對颱風可能帶來的風浪、強降雨及坡地災害，行政院要求，內政部應督導地方政府儘早開設應變中心並劃設警戒區，以利海委會執行勸導舉發，並請交通部針對近岸12浬發布海上警戒，交通部及農業部通報海上作業船隻儘速進港避風。

行政院也說，請內政部結合數發部、國家通訊傳播委員會針對易成孤島地區加強通訊整備措施，強化通訊韌性確保災害發生時通訊管道暢通，並請經濟部及交通部預置救災機具以利災時快速應處。

行政院提醒，交通部也應針對受颱風影響地區的易致災公路路段及軌道設施邊坡落實雨量監控，並搭配告警機制提早啟動防災應變。

行政院呼籲，民眾應隨時注意最新天氣資訊，避免前往山區、河邊、海域等危險場所，並配合政府指示進行必要的疏散避難，以確保生命財產安全。

