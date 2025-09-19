租賃修法三箭齊發！全聯會力挺：打造房東、房客雙贏新格局
內政部18日通過《租賃住宅市場發展及管理條例》部分修正草案，明定保障租客三年租期、限制房東不合理行為，同時新增「租霸排除條款」，讓房東在遇到惡意欠租或違法使用時也能有所依據。中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（全聯會）對此表達肯定，認為修法兼顧房東與房客的權益，將有助於市場健全與良性發展。
全聯會指出，政府在修法過程中廣泛蒐集意見，最新版本比起先前更具務實性，能在「房客安居」與「房東合理保障」之間找到平衡，這正是租屋市場長期所需要的制度基礎。
首先，修法把三年租期保障制度化，讓承租人生活更有安定感。同時增訂「租霸排除條款」，針對欠租、妨礙安寧或違規使用房屋等不良行為，賦予房東依法處理的權利，避免好房東成為受害者。
其次，在契約執行上，修法強化《公證法》第13條的適用。若房客雖符合終止租約條件卻拒不遷出，房東得逕送強制執行，提升契約保障，也降低房東財務風險。
第三，修法全面提升雙方保障。對房客而言，房東不得阻止其申請租金補貼、遷入戶籍或報稅；對房東而言，除了租霸排除機制外，還能透過公證契約確保合法終止租約，讓糾紛不再拖延。
全聯會強調，唯有保障雙方，市場才能良性循環。這次修法方向，讓產業看見政府推動「房東放心租、房客安心住」的決心，不僅能吸引更多房東投入市場，也能提升房客安全感。
對於包括OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、社會住宅推動聯盟等團體響應連署，支持穩定住宅租賃關係，全聯會表示樂見其成，並感謝政府聽取產業意見。公會同時強調，租賃服務業者既是房東的承租人，也是房客的出租人，正好能扮演「橋樑角色」，呼籲修法不應偏重單方，而要整合產官學與各界聲音。
全聯會透露，將於11月舉辦共識研討會，持續蒐集意見，協助政策推動，期望打造一個透明、穩定、共贏的租屋市場。
