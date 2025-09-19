快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

聽新聞
0:00 / 0:00

租賃修法三箭齊發！全聯會力挺：打造房東、房客雙贏新格局

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君。內政部提供
中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君。內政部提供

內政部18日通過《租賃住宅市場發展及管理條例》部分修正草案，明定保障租客三年租期、限制房東不合理行為，同時新增「租霸排除條款」，讓房東在遇到惡意欠租或違法使用時也能有所依據。中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（全聯會）對此表達肯定，認為修法兼顧房東與房客的權益，將有助於市場健全與良性發展。

全聯會指出，政府在修法過程中廣泛蒐集意見，最新版本比起先前更具務實性，能在「房客安居」與「房東合理保障」之間找到平衡，這正是租屋市場長期所需要的制度基礎。

首先，修法把三年租期保障制度化，讓承租人生活更有安定感。同時增訂「租霸排除條款」，針對欠租、妨礙安寧或違規使用房屋等不良行為，賦予房東依法處理的權利，避免好房東成為受害者。

其次，在契約執行上，修法強化《公證法》第13條的適用。若房客雖符合終止租約條件卻拒不遷出，房東得逕送強制執行，提升契約保障，也降低房東財務風險。

第三，修法全面提升雙方保障。對房客而言，房東不得阻止其申請租金補貼、遷入戶籍或報稅；對房東而言，除了租霸排除機制外，還能透過公證契約確保合法終止租約，讓糾紛不再拖延。

全聯會強調，唯有保障雙方，市場才能良性循環。這次修法方向，讓產業看見政府推動「房東放心租、房客安心住」的決心，不僅能吸引更多房東投入市場，也能提升房客安全感。

對於包括OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、社會住宅推動聯盟等團體響應連署，支持穩定住宅租賃關係，全聯會表示樂見其成，並感謝政府聽取產業意見。公會同時強調，租賃服務業者既是房東的承租人，也是房客的出租人，正好能扮演「橋樑角色」，呼籲修法不應偏重單方，而要整合產官學與各界聲音。

全聯會透露，將於11月舉辦共識研討會，持續蒐集意見，協助政策推動，期望打造一個透明、穩定、共贏的租屋市場。

房東 全聯 租屋

延伸閱讀

假日急症中心護理師每班給2千元 挨批低於勞基法 健保署長：研議提高

台大2狼醫懲戒結果出爐 醫師公會籲立法明訂強制撤照

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

豬價高漲！肉商全聯會籲端對策 農業部：已協調休市4天

相關新聞

超人醫師有人接班！南迴基金會：排灣族高元醫師接任執行院長

「超人醫師」徐超斌昨晚病逝，消息傳出令人震驚！大家擔心他成立的南迴診所沒人接棒，繼續服務南迴醫療。醫療財團法人南迴基金會...

租賃修法三箭齊發！全聯會力挺：打造房東、房客雙贏新格局

內政部18日通過《租賃住宅市場發展及管理條例》部分修正草案，明定保障租客三年租期、限制房東不合理行為，同時新增「租霸排除...

常熬夜當心健康亮紅燈 補對4種營養素不怕累又能抗發炎

現代人生活忙碌，飲食作息不正常，更有不少夜貓子天天熬夜，長久下來導致身體健康出狀況。營養師李婉萍表示，長期熬夜容易出現頭痛、嘴破、長針眼、感冒等不少症狀，因此平時就要多補充4種營養素來增強體力，維持身體機能。

日籍客住日月潭五星酒店「整夜被蟲咬」求償170萬！業者回應了

一名日籍旅客在臉書社團發文，表示日前帶兩個孩子入住日月潭雲品酒店，晚上「全身感到強烈刺咬感，四肢奇癢無比」，「我們整晚無...

延續「超人醫師」精神！「南迴診所」不停診 繼續守護心跳

有「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，14年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，但因申請程序繁雜，至今尚...

雙眼看起來總是很疲勞？ 醫提醒：恐是提眼肌無力

「你怎麼看起來很累？」一名男網友近日發文抱怨，自己常被朋友和女友指出雙眼無神，甚至拍照時常「大小眼」不對稱。讓他開始懷疑是否眼皮鬆弛或有眼周問題，卻因醫美資訊過多而不知如何選擇，只能先上網詢問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。