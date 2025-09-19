徐超斌病逝 部落長輩難過：已掛號去看診

發願籌建「南迴醫院」的排灣族醫生徐超斌昨晚病逝，親友長輩今天上午聚集老家等待遺體送回。部落長輩難過說「早上已掛號要去看診，怎麼會是這樣的消息」。

被譽為「超人醫生」的台東南迴地區醫生徐超斌，近年飽受癌症之苦，仍堅持在南迴地區巡診。他的家人在臉書貼文表示，徐超斌昨晚過世，享年58歲。

「爸爸，到家了」、「超斌，回家了」，今天上午土坂部落下著雨，徐超斌的女兒和部落年輕人撐傘在家門口等待。一輛救護車進入部落，將徐超斌遺體從台東市的住家送回老家。

邵姓婦女說，「超人醫生」都會用母語 （排灣族）幫她看診，原本上午掛號要到診所看病，診所通知徐醫師走了，她哭了一早上「怎麼會是這樣的消息」。

徐超斌昨晚過世的消息很快傳回部落，長輩一早就到徐超斌老家等待，青年人幫忙整理靈堂。徐超斌年邁的母親在親友攙扶下等待兒子遺體。

社團法人台東縣南迴健康促進關懷服務協會總幹事張小雲接受媒體訪問表示，徐超斌的離世，大家都非常難過及不捨，在徐超斌健康狀況開始亮起紅燈時，包括健康促進關懷服務協會、醫療財團法人南迴基金會及南迴診所都持續就自己業務推動，並也做好相關配套因應措施，所以整體運作不受影響。

她表示，目前已有奇美醫院急診醫學部主治醫師高元正式加入南迴診所擔任執行院長一職，及另一名周醫師共同守護南迴偏鄉居民健康，門診和居家醫療服務正常，另針對行動不便、慢性病患需定期追蹤、需長期照護的病患，提供醫師到宅醫療服務、開立慢性病藥物處方、一般血液、尿液檢驗及影像檢查、成人公費疫苗注射。

南迴基金會在官網貼文強調，南迴基金會全體同仁將延續徐醫師的初心與精神，在崗位上持續努力，守護南迴居民的健康，陪伴更多需要支持的家庭，繼續傳遞他所點燃的希望之光。

