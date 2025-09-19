桃園機場與華盛頓機場締結姊妹機場 為台美直航鋪路

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園機場與華盛頓機場簽署姊妹機場合作備忘錄，美國在台協會（AIT）商務組組長歐潔（Janée Pierre-Louis）（左起）、機場公司總經理范孝倫、機場公司董事長楊偉甫、民航局局長何淑萍、交通部次長林國顯、華盛頓機場管理局執行副總暨財務長Chryssa Westerlund、華盛頓機場管理局副總Paul Bobson、美國在台協會（AIT）商務官柯思遠(Christian Koshil)。圖／機場公司提供
桃園機場與華盛頓機場簽署姊妹機場合作備忘錄，美國在台協會（AIT）商務組組長歐潔（Janée Pierre-Louis）（左起）、機場公司總經理范孝倫、機場公司董事長楊偉甫、民航局局長何淑萍、交通部次長林國顯、華盛頓機場管理局執行副總暨財務長Chryssa Westerlund、華盛頓機場管理局副總Paul Bobson、美國在台協會（AIT）商務官柯思遠(Christian Koshil)。圖／機場公司提供

桃園國際機場公司（TIAC）與華盛頓機場管理局（MWAA）18日晚間在美國在台協會（AIT）商務組組長歐潔（Janée Pierre-Louis）見證下，簽署姊妹機場合作備忘錄。由桃園機場公司總經理范孝倫與華盛頓機場管理局執行副總暨財務長Chryssa Westerlund代表簽署，華盛頓機場也成為桃園機場第17個友好機場，為未來台北直飛華盛頓特區航線鋪路。

桃園機場董事長楊偉甫表示，桃園機場是台灣最大國際航空樞紐，華盛頓機場管理局則營運杜勒斯國際機場與雷根國家機場，是美國首都重要門戶。雙方結盟不僅強化航空業界合作，也為開闢台北—華盛頓直航奠定基礎，期盼透過持續合作，提供旅客更便捷優質的服務。

華盛頓機場管理局執行副總暨財務長Chryssa Westerlund則指出，與桃園機場合作象徵深化全球航網的重要一步，雙方簽署備忘錄展現推動直航的共同企圖，未來可望促進經濟成長、文化交流與旅遊發展。

目前桃園機場每週有362班往返北美，平均每日超過50班次。隨著台積電赴亞利桑那州設廠，以及長榮航空10月將開航達拉斯，中華航空與星宇航空也規劃飛航鳳凰城，北美航網已成為桃園機場強化東亞樞紐地位的戰略資產。華盛頓特區則是尚未直飛的重要潛力市場。

杜勒斯國際機場2024年旅客量達2700萬人次，其中國際旅客逾1000萬，並將於2026年底啟用全新E航廈，以因應需求成長。華盛頓特區同時被「紐約時報」與「康泰納仕旅遊者」評選為2025年美國最佳旅遊城市之一，市場前景看好。

此次合作涵蓋航線發展、觀光推廣、行銷公關與技術交流四大領域。華盛頓機場也繼葛蘭郡、達拉斯福沃斯、安大略及底特律後，成為桃園機場在北美的第5位友好機場。適逢2026年美國建國250周年，這項合作更具象徵意義，象徵台美航空合作邁入新里程碑。

機場公司總經理范孝倫（右）與華盛頓機場管理局執行副總暨財務長Chryssa Westerlund（左）共同代表簽署。圖／機場公司提供
機場公司總經理范孝倫（右）與華盛頓機場管理局執行副總暨財務長Chryssa Westerlund（左）共同代表簽署。圖／機場公司提供

