快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

創世基金會擴大服務守護失智者 共建友善環境

中央社／ 新北19日電

創世基金會今天表示，植物人主因多為心腦血管疾病，占53%；另有近1成因失智惡化致臥床。基金會除擴大服務，也推廣預防觀念，盼減輕家庭壓力，共建失智友善環境。

基金會新聞稿指出，台灣正邁入超高齡社會，失智與臥床照護需求日益增加。衛福部調查顯示，台灣65歲以上失智人口約35萬人，盛行率近8%，預估2041年將達68萬人，對醫療資源及人力造成嚴峻挑戰。

創世說，隨病程惡化，失智症患者在認知、語言及肢體功能逐漸退化後，往往臥床，甚至成為植物人狀態，在創世服務對象中已接近1成。每年9月21日為「國際失智症日」，提醒社會正視照護問題。

創世說，71歲陳姓婦人罹患精神障礙併失智症，後因中風長期臥床，由獨生女獨力照顧。創世自去年介入後，安排義工協助剪髮，並透過定期原床泡澡減緩皮膚乾癢及關節僵硬，陳婦逐漸恢復局部活動，女兒也得以安心就業。

創世說，70歲鄭姓患者因腎結石手術後臥床，又患有多年失智，常情緒不穩甚至出現攻擊行為，讓家屬壓力沉重。創世提供原床泡澡，改善長期擦澡造成的不適，並指導照護技巧，減輕家屬負擔。

創世基金會強調，雖然失智症目前無法治癒，但若能從飲食、運動、社會參與等日常習慣改善風險因子，可望延緩或預防發病。基金會除持續提供臥床及失智照護服務，也積極走入社區、校園、企業，免費推動「樂活宣導」，呼籲各界共同守護健康。

患者 失智症 植物人

延伸閱讀

一次次告別學習放手與接納 中壢天晟醫院攜手社區打造失智友善網絡

照顧者相對論／照顧壓力大，劉芸妡：有時我還是會想要以一個女兒的角色跟她說話

【Podcast】Ep34.預防失智從「我」做起！北市衛生局長黃建華親授秘訣

中市這個基金會甫成立 曾任5飯店總經理的她協助推動分享愛

相關新聞

超人醫師有人接班！南迴基金會：排灣族高元醫師接任執行院長

「超人醫師」徐超斌昨晚病逝，消息傳出令人震驚！大家擔心他成立的南迴診所沒人接棒，繼續服務南迴醫療。醫療財團法人南迴基金會...

租賃修法三箭齊發！全聯會力挺：打造房東、房客雙贏新格局

內政部18日通過《租賃住宅市場發展及管理條例》部分修正草案，明定保障租客三年租期、限制房東不合理行為，同時新增「租霸排除...

常熬夜當心健康亮紅燈 補對4種營養素不怕累又能抗發炎

現代人生活忙碌，飲食作息不正常，更有不少夜貓子天天熬夜，長久下來導致身體健康出狀況。營養師李婉萍表示，長期熬夜容易出現頭痛、嘴破、長針眼、感冒等不少症狀，因此平時就要多補充4種營養素來增強體力，維持身體機能。

日籍客住日月潭五星酒店「整夜被蟲咬」求償170萬！業者回應了

一名日籍旅客在臉書社團發文，表示日前帶兩個孩子入住日月潭雲品酒店，晚上「全身感到強烈刺咬感，四肢奇癢無比」，「我們整晚無...

延續「超人醫師」精神！「南迴診所」不停診 繼續守護心跳

有「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，14年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，但因申請程序繁雜，至今尚...

雙眼看起來總是很疲勞？ 醫提醒：恐是提眼肌無力

「你怎麼看起來很累？」一名男網友近日發文抱怨，自己常被朋友和女友指出雙眼無神，甚至拍照時常「大小眼」不對稱。讓他開始懷疑是否眼皮鬆弛或有眼周問題，卻因醫美資訊過多而不知如何選擇，只能先上網詢問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。