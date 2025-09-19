創世基金會擴大服務守護失智者 共建友善環境

創世基金會今天表示，植物人主因多為心腦血管疾病，占53%；另有近1成因失智惡化致臥床。基金會除擴大服務，也推廣預防觀念，盼減輕家庭壓力，共建失智友善環境。

基金會新聞稿指出，台灣正邁入超高齡社會，失智與臥床照護需求日益增加。衛福部調查顯示，台灣65歲以上失智人口約35萬人，盛行率近8%，預估2041年將達68萬人，對醫療資源及人力造成嚴峻挑戰。

創世說，隨病程惡化，失智症患者在認知、語言及肢體功能逐漸退化後，往往臥床，甚至成為植物人狀態，在創世服務對象中已接近1成。每年9月21日為「國際失智症日」，提醒社會正視照護問題。

創世說，71歲陳姓婦人罹患精神障礙併失智症，後因中風長期臥床，由獨生女獨力照顧。創世自去年介入後，安排義工協助剪髮，並透過定期原床泡澡減緩皮膚乾癢及關節僵硬，陳婦逐漸恢復局部活動，女兒也得以安心就業。

創世說，70歲鄭姓患者因腎結石手術後臥床，又患有多年失智，常情緒不穩甚至出現攻擊行為，讓家屬壓力沉重。創世提供原床泡澡，改善長期擦澡造成的不適，並指導照護技巧，減輕家屬負擔。

創世基金會強調，雖然失智症目前無法治癒，但若能從飲食、運動、社會參與等日常習慣改善風險因子，可望延緩或預防發病。基金會除持續提供臥床及失智照護服務，也積極走入社區、校園、企業，免費推動「樂活宣導」，呼籲各界共同守護健康。

