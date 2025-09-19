雙眼看起來總是很疲勞？ 醫提醒：恐是提眼肌無力

「你怎麼看起來很累？」一名男網友近日發文抱怨，自己常被朋友和女友指出雙眼無神，甚至拍照時常「大小眼」不對稱。讓他開始懷疑是否眼皮鬆弛或有眼周問題，卻因醫美資訊過多而不知如何選擇，只能先上網詢問。

原PO在「mobile01」論壇表示，自己其實並非想大幅改變外觀，只是希望雙眼能更有精神，但又擔心到診所會被話術說服。因此好奇有哪些適合男性的微調方式，以及挑選診所時該注意什麼，希望先蒐集經驗再做打算。

不少網友回應建議，可以先多看診所與醫師的案例照，再與醫師討論想要的效果；也有人提醒，不要只聽單一說法，「多跑幾間諮詢，自然就知道差異在哪」。另有網友提到，若想效果自然，可透過眼內側拉提改善鬆弛，但強調「這非常仰賴醫師技術」。

整形外科醫師張峯瑞曾在臉書提醒，若拍照時總要抬頭撐眼，或經常覺得眼皮沉重、妝感再好也沒精神，就可能是「提眼肌無力」。他指出，這不只是外觀問題，更可能影響視野，應透過專業檢查與手術評估，才能找回自然有神的雙眼，「選對醫師比什麼都重要」。

醫師也建議，想改善「眼神疲累」不是只靠醫美，規律作息、避免熬夜與適度保養同樣關鍵。網友呼籲，若有相同困擾，不妨先諮詢專業醫師確認狀況，再決定是否進一步治療。

