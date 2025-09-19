立委指百萬輛機車未保強制險 盼以行政措施促投保
民進黨立委林俊憲今天說，截至今年6月，全國有將近140萬輛機車未投保強制險，呼籲政府透過行政措施提升投保覆蓋率，例如委託排氣檢驗業者在排氣檢驗時，提醒車主強制險保險狀況等，補齊最後一哩路。
林俊憲今天與台南市機車檢定站聯誼會長黃俊林、機車商業同業公會全國聯合會理事長黃順風、台南市機車公會理事長陳國賢在立法院召開記者會，提出上述說明並於會後發布新聞稿。
林俊憲說，根據交通部統計，113年全國機車車禍件數超過40萬件，傷亡人數多達40萬人，盡管事故頻傳，機車強制險的投保率仍不理想。截至今年6月，全國登記機車數為1466萬輛，有將近140萬輛未投保強制險。
林俊憲認為，為何汽車投保率遠高於機車，關鍵就在於檢驗制度，因為汽車定檢時，車主要備行照與有效期間滿30日以上的強制險證明，但機車無須出示強制險證明，導致未投保機車仍能合法上路。
林俊憲說，建議政府委託排氣檢驗業者，於排氣定檢時主動提醒車主強制險狀況，透過行政措施提升投保覆蓋率，而非僅依賴事後罰則以及續保通知，而各公會也表示願意幫忙政府提供政令宣導的管道，通知車主續保強制險，希望各部門能一起合作。
