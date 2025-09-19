日籍客住日月潭五星酒店「整夜被蟲咬」求償170萬！業者回應了

一名日籍旅客在臉書社團發文，表示日前帶兩個孩子入住日月潭雲品酒店，晚上「全身感到強烈刺咬感，四肢奇癢無比」，「我們整晚無法入睡，孩子甚至抓到流血。」酒店發文回應，已進行了多次溝通與說明，「客人向酒店提出了超過170萬台幣求償金額，是否符合比例與合理性，也應由社會公評與司法機制判斷。」

事件從剛開始旅客認為的bedbug，到網友抽絲剝繭的討論應是戶外的小黑蚊，到爆出求償金額，評論完全轉向，有網友直指，「碰瓷來的」，也有不少人「支持走法律途徑」。網友笑說，「170萬……是什麼被咬到重殘的意思嗎？」「如果是事實，要賠償合理，但要170萬就是吃相難看了。」

該名日籍旅客也舉證，驅車前往酒店前，兩個孩子的手腳當時光滑乾淨，沒有任何咬傷痕跡。「我立刻將診斷書寄給飯店，並詳細列出所有損失費用，包含住宿費、醫療費、取消的工作、服裝損毀、更換、通訊費、精神慰撫金等。」

「但他們表示：房間已徹底消毒，請專業除蟲公司檢查，沒有發現異常。並指出沒有發現活蟲、死蟲、蟲卵、糞便、血跡等床蝨跡象，因此否認我們遭到床蝨叮咬的事實。」「更可笑的是，他們竟然說診斷書中寫的是 "could be" 而不是 "must be"，因此不承認責任。至今為止，我們一分錢補償都沒拿到。」

有不少網友看圖解析，認為從咬痕判斷，應是小黑蚊。「bedbug咬過的痕跡會因為過敏反應皮膚略浮腫（好像蕁麻疹），然後隨著受不了癢去抓它而更紅更腫。」「蟲蟲很細小，眼睛不容易見。但睡醒後一定可以在床單上看到一滴一滴的細小紅色痕跡（蟲的血）或黑色（蟲屍體）。」「但小黑蚊咬比較不會浮腫，比較像是提供的照片那樣，很多紅色小點點的狀態。」

雲品酒店針對此事件，於同一社團發文指出，依據專業檢驗人員說明，若房內確有蟲害，應會留下卵、皮、蟲體或活動痕跡，但經過全面檢查，均未發現相關跡象。此外，我們也特別回溯同一間客房於事件前一周的使用紀錄，並向之前入住顧客一一致電確認，並無類似情形發生。

雲品表示，願意將整起事件的過程與處理結果，交由公正第三方或司法單位檢視裁定，接受最嚴謹的檢驗以確保真相得以釐清，同時維護顧客與飯店雙方的權益和名譽。 雲品酒店客房示意圖。圖/雲品酒店提供

