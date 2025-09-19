中風罹癌 「超人醫生」徐超斌留下南迴醫院未竟之夢

中風、罹癌，跛腳、拖著虛弱身體，被譽為「超人醫生」的徐超斌守護台東南迴偏鄉民眾健康到最後一刻，留下「籌建南迴醫院」的未竟之夢。他曾說：「自己這樣不堪的身體，竟還敢追逐南迴醫院大夢。」

7歲那年，台東排灣族的徐超斌在南迴偏鄉看著部落長輩生病倒下，因部落距離台東市區有一段路程，救護車還來不及到醫院就返回部落，讓當時年紀尚小的他發願將來一定要當醫生，回到部落服務。

醫學院畢業後，他在台南奇美醫院實習，是醫院培訓的住院醫生，很快就擔任急診室醫生。有一天，他忽然告訴當時擔任奇美醫院院長的詹啟賢說，「我要回到部落，照顧我的族人」，詹啟賢拍拍他肩膀，支持他回到部落。

回到台東，徐超斌擔任達仁鄉衛生所主任，守護台東南迴偏鄉，一個人照顧4141名鄉民，每天在山區蜿蜒道路上奔波，經常披星戴月，以致積勞成疾。

民國95年間，他連續看診好幾天，晚上忽然頭痛送到馬偕醫院，血壓升高，但當時半夜加護病房沒有專責醫生，只有護士，就這樣，他大出血中風。

自己的親身經歷讓徐超斌決定推動籌設「南迴醫院」，民國101年開始成立「南迴方舟基金會」募款；當時他看著不聽使喚的左半邊手腳告訴中央社記者，「自己這樣不堪的身體竟還敢追逐南迴醫院的大夢」。

籌款成立「南迴方舟基金會」需要新台幣3000萬元母金，但當時他存款只有3000元；雖然他的義行獲得很大迴響，很快就募到母金3000萬元，卻因違反公益勸募條例讓初露曙光的「南迴醫院」籌設工作又回到原點，但徐超斌後來按照法令重新踏出。

當時他接受中央社記者訪問時說，「這條路實在太孤單，南迴醫院的夢想太遙遠太沉重」，但他沉思片刻後說「若連我都放棄了，那還有誰會為偏鄉的弱勢奔走呢？」於是在短暫休息後，再度拖著疲憊身軀為籌設南迴醫院奔波。

徐超斌後來辭去公職，全心全意投入籌設南迴醫院。他說，擔任公職總是有些規定，綁手綁腳，很多不方便地方，例如募款；離開公職，換個身分比較敢衝，「做以前公職不敢做的事」，專心推動籌設南迴醫院。

努力奮鬥多年的醫療財團法人南迴基金會於民國108年正式立案完成，但徐超斌身體出現警訊，檢查結果是鼻咽後壁惡性腫瘤。當時他在臉書貼文感嘆「南迴醫院是否能繼續走下去？」

經過5個月化療，徐超斌在臉書告訴關心民眾說，「我親愛的朋友啊！請大家別為我擔心，雖然經過了一番折騰與病魔搏鬥，但昔日那個大家熟悉的超人醫師在此宣告：我回來了！」

籌設「南迴醫院」募款雖然有成長，但距離「醫院」的規模和人力條件尚有一段距離，徐超斌於是先在民國111年成立「南迴診所」。他說，南迴診所規模雖不比當初構想的南迴醫院大，但服務及診療絕對品質保證，「守護南迴鄉親健康不能等，成立南迴診所只是初期，持續朝向南迴醫院邁進」。

近幾年他回到南迴診所上班，「超人醫生」在偏鄉的道路上依然跛著腳穿梭部落守護偏鄉民眾健康，堅持到最後一刻才倒下。

徐超斌雖然留下「南迴醫院」未竟之夢，但也讓偏鄉的醫療受到重視，這幾年台東縣政府和衛福部、西部大醫院合作，大大提升南迴地區的醫療品質，同時也增加大武衛生所緊急救護能量。

商品推薦