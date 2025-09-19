快訊

延續「超人醫師」精神！「南迴診所」不停診 繼續守護心跳

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「超人醫師」徐超斌前年成立「南迴診所」服務鄉親，如今他因病離世，南迴基金會表示，診所繼續營業服務，延續他的精神。記者尤聰光／攝影
「超人醫師」徐超斌前年成立「南迴診所」服務鄉親，如今他因病離世，南迴基金會表示，診所繼續營業服務，延續他的精神。記者尤聰光／攝影

有「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，14年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，但因申請程序繁雜，至今尚未獲衛福部核定，心繫守護鄉親健康，徐前年先成立「南迴診所」服務鄉親，如今徐因病離世，南迴基金會表示，診所繼續營業服務，延續他的精神。

南迴基金會表示，目前已有奇美醫院急診醫學部主治醫師高元，正式加入南迴診所擔任執行院長一職，並主責一般門診及居家醫療；另一嘉義台大佳醫診所周孟滑醫師則固定隔周支援居家醫療及門診服務，同時也增加居家醫療服務時段，把行動醫療帶到鄉親身邊，守護健康。

有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，14年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，但因申請程序繁雜，至今尚未獲衛福部核定，心繫守護鄉親健康，徐於2023年6月決心先成立「南迴診所」服務鄉親，並朝南迴醫院目標邁進。未料，南迴醫院尚未完成，昨晚不敵病魔在家中辭世，享年58歲。

南迴基金會表示，為提供更全面、更貼近需求的醫療服務，希望醫療不只在診間裡，也能走進大家的生活。門診時段周一上午、週三上午、週四上午、周五下午。 居家醫療增加醫師與護理師走入社區與家庭的服務時段，針對行動不便、慢性病患需定期追蹤、需長期照護的病患，提供醫師到宅醫療服務、開立慢性病藥物處方、一般血液、尿液檢驗及影像檢查、成人公費疫苗注射。

南迴基金會強調，這樣的安排，能讓不便外出就醫的鄉親減少舟車勞頓，在家中也能獲得安心、持續的醫療照護，延續徐超斌醫師精神，把醫療落實照顧到每一位鄉親。

醫師 診所 病患

相關新聞

日籍客住日月潭五星酒店「整夜被蟲咬」求償170萬！業者回應了

一名日籍旅客在臉書社團發文，表示日前帶兩個孩子入住日月潭雲品酒店，晚上「全身感到強烈刺咬感，四肢奇癢無比」，「我們整晚無...

延續「超人醫師」精神！「南迴診所」不停診 繼續守護心跳

有「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，14年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，但因申請程序繁雜，至今尚...

台灣百萬人列「酗酒」族群 健保支出一年逾53億元

據國健署2022年統計，台灣飲酒人口約843萬人，其中100萬人屬於酗酒族群，社團法人台灣成癮學會代表、健保署副署長陳亮...

醫美命案頻傳！醫策會認證醫美院所僅40家 專家憂「劣幣驅逐良幣」

62歲丁斌煌於北市中山區經營安和美醫美外科診所，近期替民眾做陰莖增大術，卻因手術失敗導致患者死亡。國內醫美診所屢傳手術致...

《謝謝你留下來》新書分享會 跨世代書寫愛與陪伴

《謝謝你留下來：關於愛、照顧與人生的書寫》新書分享會下午在台北大直蔦屋書店舉行。作者林靜芸及年輕型失智症照顧者、護理師劉...

「超人醫師」徐超斌病逝 南迴診所、協會持續運作守護鄉親心跳

有「超人醫師」稱號、南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，歷經中風及癌症昨晚於家中離世，享年58歲。今天遺體移靈出...

