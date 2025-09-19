延續「超人醫師」精神！「南迴診所」不停診 繼續守護心跳

有「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，14年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，但因申請程序繁雜，至今尚未獲衛福部核定，心繫守護鄉親健康，徐前年先成立「南迴診所」服務鄉親，如今徐因病離世，南迴基金會表示，診所繼續營業服務，延續他的精神。

南迴基金會表示，目前已有奇美醫院急診醫學部主治醫師高元，正式加入南迴診所擔任執行院長一職，並主責一般門診及居家醫療；另一嘉義台大佳醫診所周孟滑醫師則固定隔周支援居家醫療及門診服務，同時也增加居家醫療服務時段，把行動醫療帶到鄉親身邊，守護健康。

有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，14年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，但因申請程序繁雜，至今尚未獲衛福部核定，心繫守護鄉親健康，徐於2023年6月決心先成立「南迴診所」服務鄉親，並朝南迴醫院目標邁進。未料，南迴醫院尚未完成，昨晚不敵病魔在家中辭世，享年58歲。

南迴基金會表示，為提供更全面、更貼近需求的醫療服務，希望醫療不只在診間裡，也能走進大家的生活。門診時段周一上午、週三上午、週四上午、周五下午。 居家醫療增加醫師與護理師走入社區與家庭的服務時段，針對行動不便、慢性病患需定期追蹤、需長期照護的病患，提供醫師到宅醫療服務、開立慢性病藥物處方、一般血液、尿液檢驗及影像檢查、成人公費疫苗注射。

南迴基金會強調，這樣的安排，能讓不便外出就醫的鄉親減少舟車勞頓，在家中也能獲得安心、持續的醫療照護，延續徐超斌醫師精神，把醫療落實照顧到每一位鄉親。

商品推薦