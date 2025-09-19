快訊

偷藏6顆肉鬆麵包！陸客籌不出20萬罰金 當場遣返、5年不得入境

整理／確定6人參戰！國民黨主席改選 資格、時程、人選一次看

電價漲了！10月電價平均漲0.71% 四口之家平均每月增70元電費

對流雲系影響 中投、嘉縣及苗栗山區防豪雨

中央社／ 台北19日電

中央氣象署今天下午持續發布豪雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台中市、南投縣、嘉義縣地區及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨。

此外，氣象署表示，桃園、苗栗、彰化至台南、花蓮、台東地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及新北、新竹、高屏山區，有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

豪雨 氣象署 南投縣

延伸閱讀

苗栗公費流感、新冠疫苗10月起開打 年輕及中壯齡者「被排除」

颱風三連發！米塔、樺加沙、浣熊接棒 玉管處籲登山者慎行

「遺照怪人」深夜苗栗聯大路撒冥紙勸世 群眾聚集引騷動遭法辦

樺加沙颱風將轉中颱增胖逼近台灣 氣象署：下周一起3天嚴防強風豪雨

相關新聞

日籍客住日月潭五星酒店「整夜被蟲咬」求償170萬！業者回應了

一名日籍旅客在臉書社團發文，表示日前帶兩個孩子入住日月潭雲品酒店，晚上「全身感到強烈刺咬感，四肢奇癢無比」，「我們整晚無...

延續「超人醫師」精神！「南迴診所」不停診 繼續守護心跳

有「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，14年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，但因申請程序繁雜，至今尚...

台灣百萬人列「酗酒」族群 健保支出一年逾53億元

據國健署2022年統計，台灣飲酒人口約843萬人，其中100萬人屬於酗酒族群，社團法人台灣成癮學會代表、健保署副署長陳亮...

醫美命案頻傳！醫策會認證醫美院所僅40家 專家憂「劣幣驅逐良幣」

62歲丁斌煌於北市中山區經營安和美醫美外科診所，近期替民眾做陰莖增大術，卻因手術失敗導致患者死亡。國內醫美診所屢傳手術致...

《謝謝你留下來》新書分享會 跨世代書寫愛與陪伴

《謝謝你留下來：關於愛、照顧與人生的書寫》新書分享會下午在台北大直蔦屋書店舉行。作者林靜芸及年輕型失智症照顧者、護理師劉...

「超人醫師」徐超斌病逝 南迴診所、協會持續運作守護鄉親心跳

有「超人醫師」稱號、南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，歷經中風及癌症昨晚於家中離世，享年58歲。今天遺體移靈出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。