對流雲系影響 中投、嘉縣及苗栗山區防豪雨

中央氣象署今天下午持續發布豪雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台中市、南投縣、嘉義縣地區及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨。

此外，氣象署表示，桃園、苗栗、彰化至台南、花蓮、台東地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及新北、新竹、高屏山區，有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

