台灣百萬人列「酗酒」族群 健保支出一年逾53億元

據國健署2022年統計，台灣飲酒人口約843萬人，其中100萬人屬於酗酒族群，社團法人台灣成癮學會代表、健保署副署長陳亮妤表示，國內因酒癮而衍伸出的健保費用，一年估計高達53億元，防治刻不容緩，而酒癮是可以治療的，盼酒癮者能勇於對外求助。

台灣戒酒暨酒癮防治中心今舉行國際酒癮防治策略交流，邀請自日本、南韓及我國的專家學者，探討酒癮防治政策。

陳亮妤說，酒精是世界衛生組織（WHO）認定的一級致癌物，且已有研究證實，酒精與七種癌症以及憂鬱、焦慮、失智、自殺風險高度相關，因酒癮引起的生、心理疾病，健保一年支出的費用就多達53億元，如果加上因酒癮導致糖尿病惡化、車禍意外、輕生等治療成本，全數醫療支出可高達530億元。

陳亮妤說，過去酒癮者常認為愛喝酒只是自身行為，只能靠自己戒除，實際上酒癮是可經過醫療介入治療，近年台灣的酒癮治療可補助每位成年人、每年最高4萬元，青少年則是每人最高3萬元，盼酒癮者能勇於求助。

衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，隨著社會逐漸發展職場、應酬文化等影響，男女飲酒比例差距逐步縮小，其中，女性格外需要注意，台灣女性的憂鬱、焦慮症盛行率是男性的兩倍，加上女性代謝酒精的能力較差，比起男性，健康更容易受到酒精的威脅。

根據2022年統計，台灣成年人口中飲酒人口約843萬人，其中100萬人屬於酗酒族群。整體月飲酒率為24.4%，男性32%、女性17.1%；月豪飲率則為3.9%，男性6.5%、女性1.4%。

陳亮妤說，日本於2013年取得全民共識，通過「酒精相關健康問題對策基本法」，要求中央到地方共同承擔防治責任，並規定酒品須標示純酒精克數。台灣過去曾赴日本取經，應思考日本經驗，探討國內酒癮防治的下一步該怎麼做。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

