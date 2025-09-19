疏忽成隱形傷害 全國兒少保護共識營跨專業合作

亞東醫院今天表示，民國113年全國兒少保護案件超過1萬件，其中疏忽照顧逾千件，甚至發生不幸喪命憾事。全國醫療、司法、社政單位今天跨域合作，提高辨識能力強化守護網。

亞東醫院下午發布新聞指出，兒少保護區域醫療整合中心共識營，今天在張榮發基金會國際會議中心舉行，以「疏忽照顧」為核心議題，邀全台12家兒少保護醫療中心、各區醫療與社政代表，及來自美國的兒少保護專家，近130名專業人員參與。

亞東醫院說，根據統計，113年全國兒少保護案件仍超過1萬件，其中疏忽照顧逾千件，甚至仍發生兒少因家庭疏忽而不幸喪命的憾事。

亞東醫院副院長張淑雯在共識營表示，疏忽照顧往往不容易察覺常被忽視，但可能導致不可逆的傷害，可能造成兒少一生陰影。共識營凝聚跨專業力量，一起打造守護網路。

新聞稿說，共識營3大亮點包括國際經驗分享、跨專業交流及政策連結。由國外醫師、社工師，分別介紹辨識技巧、早期介入與跨領域合作模式，盼促進醫療、社政與司法跨網路合作，將看不見的風險化為具體行動。

張淑雯說，亞東醫院透過跨域平台，提高第一線人員的辨識能力與介入能力。隨後的分組討論，由亞東與台大醫院團隊帶領，透過本土案例深入探討疏忽與重大兒虐的介入策略。

新聞稿說，衛福部「兒少保護區域醫療整合中心計畫」至今已補助12家醫院，提供驗傷、心理治療與家庭支持等服務，並透過教育訓練提升處遇品質。但兒少保護案件仍不斷發生，唯有醫療、社政與司法密切合作，守護網路才能沒有破口。

衛生福利部保護服務司司長張秀鴛、亞東醫院副院長張淑雯與台大醫院副院長高淑芬等人，今天都到場參加共識營。

