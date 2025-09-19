《謝謝你留下來》新書分享會 跨世代書寫愛與陪伴
《謝謝你留下來：關於愛、照顧與人生的書寫》新書分享會下午在台北大直蔦屋書店舉行。作者林靜芸及年輕型失智症照顧者、護理師劉芸妡進行跨世代對談，透過文字與生命故事探討愛與陪伴的意義。現場交流分享、互動書寫與簽書合影，期望讓讀者即使未曾有失智經驗，也能感受文字記錄對抗遺忘的力量。
