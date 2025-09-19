對流雲系發展旺盛 台中、南投及嘉義縣防豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台中市、南投縣、嘉義縣有局部大雨或豪雨。

桃園、苗栗、彰化至台南、花蓮、台東地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及新北、新竹、高屏山區有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

