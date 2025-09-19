快訊

偷藏6顆肉鬆麵包！陸客籌不出20萬罰金 當場遣返、5年不得入境

整理／確定6人參戰！國民黨主席改選 資格、時程、人選一次看

電價漲了！10月電價平均漲0.71% 四口之家平均每月增70元電費

醫美命案頻傳！醫策會認證醫美院所僅40家 專家憂「劣幣驅逐良幣」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣病友聯盟理事長吳鴻來（前排右三）說，參與WHO調查的108國家，70%國家制定或正在制定病人安全權利憲章，並納入病人代表、成立病人委員會等，保障病人權益，促進參與醫療決策，這些做法值得我國效法。記者林琮恩／攝影
台灣病友聯盟理事長吳鴻來（前排右三）說，參與WHO調查的108國家，70%國家制定或正在制定病人安全權利憲章，並納入病人代表、成立病人委員會等，保障病人權益，促進參與醫療決策，這些做法值得我國效法。記者林琮恩／攝影

62歲丁斌煌於北市中山區經營安和美醫美外科診所，近期替民眾做陰莖增大術，卻因手術失敗導致患者死亡。國內醫美診所屢傳手術致死案件，醫策會執行長方震中說，醫策會設有醫美診所認證機制，但困境是「沒人願意認證」，逾千家醫美診所僅40家獲認證，盼透過民眾的力量，選擇醫美診所前，先找認證診所，才有辦法提高診所醫療品質。

方震中說，問病人是否認識醫策會，99%都說不知道。病人參與是提升醫療品質，優化病人安全關鍵，知道醫策會的人很少，更少人知道醫策會有做醫美診所認證，他現在致力於推廣醫策會業務及相關認證內容，「要我去演講、上廣播節目都願意」，盼透過提高醫策會能見度，提高病人參與，進而保障病人安全。

世界衛生組織（WHO）去年發布全球病人安全報告，台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，報告提及，投入病人安全介入措施，比其他醫療服務有更高投資報酬率，也強調病人參與可大幅降低傷害，減輕相關經濟負擔，參與WHO調查的108國家，已有70%國家制定或正在制定病人安全權利憲章，並納入病人代表、成立病人委員會等，保障病人權益，促進參與醫療決策，這些做法值得我國效法。

護理師護士公會全國聯合會陳麗琴理事長強調，改善護理工作環境是提昇病人安全的基石，當護理團隊有穩定人力、合理的護病比，病人安全才能真正落實。護理師不只是第一線的照護者，更扮演著教育者、溝通者與陪伴者的角色，期待與病友團體攜手建立更透明互信的醫病關係。未來將持續推動護理職場幸福與病人安全文化，並以專業與行動守護全民健康。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，近年通過的「醫預法」，是病人安全法制化重要一步，該法訂有專章，明確規定如何落實病人安全，包括要求醫院訂定病人安全計畫，且除內部應有通報機制外，也需知會主管機關，也有一般民眾通報管道，針對跨縣市或同一家醫療院所重複發生病人安全事件，衛福部將委託醫策會，成立專案小組，進入醫院了解情況。

診所 醫美 手術

