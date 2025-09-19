對流雲系旺盛 15縣市大雨豪雨特報

今天午後對流雲系發展旺盛，交通部中央氣象署發布15縣市大雨及豪雨特報，其中，嘉義縣要留意豪雨。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義縣有局部大雨或豪雨，桃園、苗栗至台南、花蓮、台東地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及新北、新竹、高屏山區有局部大雨的機率，應注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區防積水。

氣象署陸續針對苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、彰化縣、南投縣，發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分。

氣象署下午3時40分的觀測資料，嘉義縣大林鎮時雨量97毫米，嘉義縣梅山、台中太平時雨量超過70毫米。

