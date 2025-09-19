「超人醫師」徐超斌病逝 南迴診所、協會持續運作守護鄉親心跳

有「超人醫師」稱號、南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，歷經中風及癌症昨晚於家中離世，享年58歲。今天遺體移靈出生地達仁鄉土坂部落，地方聽聞噩耗都震驚不已，甚至長期後徐診療的病友難過痛哭說「太不真實了」。徐成立的基金會則發聲明表示，運作不受影響，持續守護鄉親心跳。

社團法人台東縣南迴健康促進關懷服務協會總幹事張小雲表示，徐超斌醫師的離世，大家都非常難過及不捨，在徐醫師健康狀況開始亮起紅燈時，包括健康促進關懷服務協會、醫療財團法人南迴基金會及南迴診所都持續就自己業務推動，並也做好相關配套因應措施，所以個部門整體運作不受影響。

而針對大家比較關心的南迴診所部分，張小雲進一步表示，目前已有奇美醫院急診醫學部主治醫師高元，正式加入南迴診所擔任執行院長一職，以及另一周醫師共同守護南迴偏鄉居民健康，門診和居家醫療服務正常，另針對行動不便、慢性病患需定期追蹤、需長期照護的病患，提供醫師到宅醫療服務、開立慢性病藥物處方、一般血液、尿液檢驗及影像檢查、成人公費疫苗注射。

徐超斌為台東達仁鄉土坂部落排灣族人，2002年離開奇美醫院急診部，回到家鄉部落行醫，在台東達仁鄉衛生所服務，曾中風，又在2019年底確診鼻咽癌，且已是晚期，歷經4度復發及住院治療，昨夜仍不敵病魔在家中離世。消息傳出後地方聽都震驚不已，甚至長期後徐診療的病友難過痛哭說「太不真實了」。

縣長饒慶鈴不捨表示，徐超斌醫師為了提升南迴醫療品質，把自己的健康賠上了，她感到相當難過，縣府過去一直和南迴醫療基金會、健康醋近關懷協會及南迴方舟合作，為南迴醫療努力升級，未來，縣府會秉持他的超人精神及願景，持續傳承及完成提升南迴4鄉鎮的醫療品質使命。

「我哭了很久，超斌的過世太不真實了。」長期受徐超斌醫師診療的邵姓老婦難過的說，我身體所有的痛和不舒服，都是給超斌看的，因為他聽得懂母語（排灣族語），讓我很放心安心的看診治療；今天聽到他過世的消息，心真的很痛，像自己的小孩離開一樣，不知道以後要給誰病了。

為尊重家屬，徐超斌遺體今天中午從市區住家移靈到故鄉土坂部落老家，不少親朋好友早早就在徐的老家守候，一看到徐被殯葬業者移下車，頓時親友悲傷情緒再也忍不住，紛紛哭喊「超斌回到家了」、「超斌我們來看你了」。家屬希望大家給他們空間，好好辦理相關喪葬事宜。 有「超人醫師」稱號、南迴基金會發起人徐超斌，歷經中風及癌症昨晚於家中離世，今天移靈故鄉達仁鄉土坂部落，親友聞訊都前來家中弔信。記者尤聰光／攝影 徐超斌醫師5年前買下位於大武鄉公所旁的南迴醫院預定地，因總總因素至今仍未動工。記者尤聰光／攝影 殯葬業者今天中午前往徐超斌醫師位於達仁鄉土坂部落的老家布置靈位。記者尤聰光／攝影

