國台交推音樂會大補帖 陪學子迎戰全國音樂比賽
國立台灣交響樂團深耕音樂教育，以114學年度全國學生音樂比賽室內樂指定曲為核心，推出「古典音樂大觀系列」，宛如音樂大補帖，透過演出與解說陪參賽學子迎戰全國音樂比賽。
根據國台交發布的新聞資料，「古典音樂大觀系列」將分別呈現弦樂四重奏、木管五重奏、銅管五重奏及鋼琴三重奏等節目，由施孟玟擔任導聆講師，針對各曲目的創作背景、風格特色與人文意涵進行深入解析，彌補日常學習中可能存在的理解斷層。
國台交表示，這一系列的音樂會不僅是比賽前的準備契機，更是一扇親近音樂核心的窗口，透過示範演出與專業解說，音樂學子得以從不同角度重新感受作品的深度，並在潛移默化中培養更敏銳的聆聽力與藝術理解能力。
「古典音樂大觀系列」音樂會將於9月21日及9月28日演出四場，地點在國台交演奏廳。
