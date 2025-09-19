青少年飲酒比例升 專家建議25歲以下不要喝

台灣約有843萬飲酒人口，近年青少年飲酒比例攀升。專家提醒，飲酒漸成青少年「社交」一部分，台灣應加強學校、家庭、社區端酒癮教育防治工作，建議最好25歲以下都不要喝酒。

世界衛生組織（WHO）已將「酒精使用障礙症」列為影響全球10大疾病之一，且飲酒會提高罹癌風險；根據國際癌症研究機構（IARC）資料，酒精是第1類致癌物，與7種癌症有因果關係，包括食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌和乳腺癌等。

台灣在2023年成立全台首家戒酒暨酒癮防治中心，提供民眾臨櫃與專線諮詢酒癮相關議題，也提供酒癮篩檢與轉介服務；今天上午舉辦「2025國際酒癮防治研討會」，邀集日本、韓國及台灣專家學者，探討酒癮防治政策、社區介入、青少年預防教育等。

酒精對身心影響大，每年花掉健保約新台幣53億元，衛生福利部中央健康保險署署長陳亮妤致詞指出，若計入酒駕、自傷及糖尿病惡化等隱藏成本，社會醫療支出估計高達530億元，「酒精防治刻不容緩」。

根據衛福部國民健康署推估，台灣約有843萬飲酒人口，其中多達100萬人有暴飲情形。台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱並指出，青少年飲酒問題嚴峻，15至18歲高中生有72.8%曾飲酒，12至15歲國中生曾飲酒比例則為49.7%。

方俊凱表示，日本早在2013年就通過「酒精相關健康問題對策基本法」，要求中央到地方共同承擔防治責任，還規定酒品須標示純酒精克數，並開發App協助民眾計算飲酒總量，建立自我控管機制，台灣對飲酒的公共意識相對不足。

台灣現行規定未滿18歲不得飲酒，方俊凱建議，其實25歲以下大腦仍未發育完全，應避免飲酒；韓國已透過「計畫行為理論」，把預防教育納入國小、國中課程，並延伸到家庭與社區，值得台灣借鏡。

衛福部心理健康司司長陳柏熹會前接受媒體聯訪說明，要降低青少年飲酒，不能只靠禁止，更要提供替代管道，如運動與文化活動，協助釋放壓力，並從小建立正確觀念。他強調，台灣將依自身文化特性，研擬合適的防治策略，結合家庭、社區與教育系統，逐步強化酒癮防治網絡。

此外，他並提醒，隨都會化與社經提升，男女飲酒比例差距逐步縮小，女性飲酒比例明顯上升，尤其集中在大學畢業、專業白領族群，這與職場文化、應酬壓力及酒商行銷策略有關。女性代謝酒精能力較弱，易受到酒精傷害，加上女性憂鬱、焦慮盛行率為男性兩倍，更容易陷入飲酒與情緒問題的惡性循環。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

