苗栗公費流感、新冠疫苗10月起開打 年輕及中壯齡者「被排除」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
公費流感、新冠疫苗將從10月1日起開打，示意圖。記者胡蓬生／攝影
公費流感、新冠疫苗將從10月1日起開打，示意圖。記者胡蓬生／攝影

今年秋季公費流感疫苗新冠疫苗將從10月1日起開打，苗栗縣購置的流感疫苗共13.6萬劑，數量與去年相同，但今年第一、二階施打對象已調整，中小學生不再提供公費新冠疫施打，中小學之上至49歲的年輕、中壯齡族群，包括流感及新冠疫苗都未列入公費流感及新冠疫苗的施打對象，如有新冠疫苗公費施打需求者，必須在9月30日前完成接種。

苗栗縣衛生局指出，秋季流感、新冠疫苗公費施打從10月起分為兩階段施打，今年公費流感採購13.6萬劑，與去年數量相同，新冠公費疫苗則由疾管署直接配發。

去年苗栗縣公費流感疫苗施打情況不佳，到今年春節前庫存還剩餘1萬1000劑，創下歷年施打最差紀錄，不料年初發生知名藝人大S在日本罹患流感過世，震驚國人，整個施打情況「大逆轉」，苗栗縣庫存的流感疫苗成了搶手貨，還調度疫苗支援新竹，幾天內庫存流感疫苗全數清空。

衛生局疾病管制科表示，去年公費流感疫苗為4價，今年減為3價，至於公費新冠疫苗都是莫德納產品；10月1日起縣內共有85家合約醫療院所參與公費施打。

衛生局表示，年輕及中壯齡者今年未列入秋冬流感及新冠疫苗公費施打對象，但其中有不少出國人士有施打公費新冠疫苗需求，主要是在國外如果感染，不但就醫困難且收費高昂，接種去年型別的公費新冠疫苗，可增加防疫力，多一份保障，也可避免在國外就醫不便的困擾，如欲接種者必須在9月30日完成接種。

苗栗縣今年春節前公費流感疫苗庫存剩餘1萬1000劑，施打情況創下歷年最差紀錄，但因知名藝人大S感染流感在日本猝逝，引發國人搶打公費疫苗熱潮。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣今年春節前公費流感疫苗庫存剩餘1萬1000劑，施打情況創下歷年最差紀錄，但因知名藝人大S感染流感在日本猝逝，引發國人搶打公費疫苗熱潮。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
今年秋季公費流感疫苗及新冠疫苗將從10月1日起開打，苗栗縣購置的流感疫苗共13.6萬劑，但今年第一、二階施打對象已調整，中小學生不再提供公費新冠疫施打，中小學之上至49歲的年輕、中壯齡族群，包括流感及新冠疫苗都未列入公費流感及新冠疫苗的施打對象。圖／苗栗縣政府提供
今年秋季公費流感疫苗及新冠疫苗將從10月1日起開打，苗栗縣購置的流感疫苗共13.6萬劑，但今年第一、二階施打對象已調整，中小學生不再提供公費新冠疫施打，中小學之上至49歲的年輕、中壯齡族群，包括流感及新冠疫苗都未列入公費流感及新冠疫苗的施打對象。圖／苗栗縣政府提供

相關新聞

「超人醫師」徐超斌病逝 南迴診所、協會持續運作守護鄉親心跳

有「超人醫師」稱號、南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，歷經中風及癌症昨晚於家中離世，享年58歲。今天遺體移靈出...

苗栗公費流感、新冠疫苗10月起開打 年輕及中壯齡者「被排除」

今年秋季公費流感疫苗及新冠疫苗將從10月1日起開打，苗栗縣購置的流感疫苗共13.6萬劑，數量與去年相同，但今年第一、二階...

呼吸都會胖、記憶衰退=失智風險高？ 缺這關鍵激素 女性恐陷健康危機

很多女性都有過這種困擾，明明吃得少，體型卻像吹氣球一樣持續膨脹。更有人隨著年齡增長，記憶力也開始衰退，失智風險攀升。這些...

長期乾咳恐為肺纖維化警訊...5年存活率不到五成 建議打疫苗

民眾若有長期乾咳、走幾步就喘，恐非感冒或氣喘，而是俗稱「菜瓜布肺」的特發性肺纖維化（IPF），原醫院胸腔科醫師張孟祥表示...

對流旺盛 12縣市大雨特報 恐有雷擊、強風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今(19)日南投、雲林至台南、花蓮、臺東地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及...

大班學童近視率9% 國健署試辦「眼科醫入幼兒園篩檢」 首年可篩6萬人

台灣近視比率高於全球平均，幼兒園大班近視盛行率達9%，國小1年級增加至19.8%，6年級上升至70.6%。衛福部國健署經...

