苗栗公費流感、新冠疫苗10月起開打 年輕及中壯齡者「被排除」

今年秋季公費流感疫苗及新冠疫苗將從10月1日起開打，苗栗縣購置的流感疫苗共13.6萬劑，數量與去年相同，但今年第一、二階施打對象已調整，中小學生不再提供公費新冠疫施打，中小學之上至49歲的年輕、中壯齡族群，包括流感及新冠疫苗都未列入公費流感及新冠疫苗的施打對象，如有新冠疫苗公費施打需求者，必須在9月30日前完成接種。

苗栗縣衛生局指出，秋季流感、新冠疫苗公費施打從10月起分為兩階段施打，今年公費流感採購13.6萬劑，與去年數量相同，新冠公費疫苗則由疾管署直接配發。

去年苗栗縣公費流感疫苗施打情況不佳，到今年春節前庫存還剩餘1萬1000劑，創下歷年施打最差紀錄，不料年初發生知名藝人大S在日本罹患流感過世，震驚國人，整個施打情況「大逆轉」，苗栗縣庫存的流感疫苗成了搶手貨，還調度疫苗支援新竹，幾天內庫存流感疫苗全數清空。

衛生局疾病管制科表示，去年公費流感疫苗為4價，今年減為3價，至於公費新冠疫苗都是莫德納產品；10月1日起縣內共有85家合約醫療院所參與公費施打。

衛生局表示，年輕及中壯齡者今年未列入秋冬流感及新冠疫苗公費施打對象，但其中有不少出國人士有施打公費新冠疫苗需求，主要是在國外如果感染，不但就醫困難且收費高昂，接種去年型別的公費新冠疫苗，可增加防疫力，多一份保障，也可避免在國外就醫不便的困擾，如欲接種者必須在9月30日完成接種。

