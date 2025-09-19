快訊

長期乾咳恐為肺纖維化警訊...5年存活率不到五成 建議打疫苗

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
特發性肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」，建議民眾10月1日接種肺炎鏈球菌疫苗，可與流感、新冠疫苗一同施打。圖／豐原醫院提供
民眾若有長期乾咳、走幾步就喘，恐非感冒或氣喘，而是俗稱「菜瓜布肺」的特發性肺纖維化（IPF），原醫院胸腔科醫師張孟祥表示，根據研究，IPF患者平均5年存活率不到五成，呼籲若咳嗽超過兩周或出現不明原因呼吸困難，務必就醫檢查，以免錯過黃金治療時機。

醫師張孟祥指出，肺纖維化過去被視為「不可逆」的沉默殺手，長期乾咳恐為警訊，患者一旦確診往往病程快速惡化，然而隨著專用藥物問世，若能及早診斷並配合規律治療，不僅可延緩肺功能衰退，還能減少急性惡化次數並降低死亡風險。

張孟祥說，一名七旬黃姓患者雖已戒菸多年，但因反覆乾咳與呼吸困難就醫，經確診並接受藥物治療後，數月內病情穩定，呼吸困難明顯改善，從「爬幾階樓就喘」進步到能與太太散步，生活品質大幅提升，顯示治療進展為患者帶來新希望。

門診中，目前約三成患者確診時已屬中晚期，往往錯失最佳治療時機，除了藥物控制外，患者日常生活也需做好管理，包括戒菸、避免接觸有害物質與規律運動，以進一步改善；此外，「肺炎鏈球菌疫苗」接種與流感、新冠疫苗不衝突。

張孟祥建議，肺纖維化患者及高齡族群務必施打疫苗，以提升保護力、減少呼吸道感染與病情惡化，守護健康，10月1日起公費流感疫苗開打時，由於接種「肺炎鏈球菌疫苗」與流感、新冠疫苗不衝突，鼓勵民眾施打。

特發性肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」，建議民眾10月1日接種肺炎鏈球菌疫苗，可與流感、新冠疫苗一同施打。圖／豐原醫院提供
