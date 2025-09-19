呼吸都會胖、記憶衰退=失智風險高？ 缺這關鍵激素 女性恐陷健康危機

快訊

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
萬芳醫院婦產科專任主治醫師張宇琪強調，荷爾蒙治療必須量身定制，不能一體適用。圖／元氣網提供
很多女性都有過這種困擾，明明吃得少，體型卻像吹氣球一樣持續膨脹。更有人隨著年齡增長，記憶力也開始衰退，失智風險攀升。這些看似毫不相關的健康問題，背後其實藏著同一個兇手。《元氣最愛問》節目邀請永越健康管理中心主治醫師唐雲華，以及萬芳醫院婦產科專任主治醫師張宇琪，探討影響女性健康的關鍵。

身體背叛了你？荷爾蒙是幕後黑手

「很多人以為是自己減重不夠努力，其實是身體在背叛你。」唐雲華一語道破核心問題，其實就是荷爾蒙失衡。他將肥胖分為兩種：「我讓身體胖」和「身體讓我胖」。前者是因為飲食不節制，後者問題出在荷爾蒙失調。

荷爾蒙不只影響體重，如今發現也與失智症有關連。過去醫界認為女性失智率較高是因壽命較長，但去年底，國外有一大型研究發現，女性隨著年齡遞增，大腦愈需要女性荷爾蒙，唐雲華說，若能適時補充，可降低失智症風險。他建議停經十年內補充荷爾蒙，但若停經太久才開始補充，效果有限。

別搞錯了！黃體酮≠黃體素

唐雲華表示，透過生物等同性荷爾蒙療法（BHRT），可以讓體內的荷爾蒙濃度重新回到中年以前的水平，但什麼是生物等同性荷爾蒙？他解釋，「生物等同性荷爾蒙的結構與人體原本的一致，但是，生物等同性荷爾蒙不是只局限在性荷爾蒙，而是包含人體內全部的荷爾蒙。」包括生長激素、甲狀腺荷爾蒙、胰島素、腎上腺分泌的DHEA等。

他特別強調，生物等同性荷爾蒙療法補充的生物等同性黃體酮，與黃體素不同，黃體酮是人體原有的天然荷爾蒙，守護女性懷孕、穩定情緒、改善睡眠，甚至調節大腦功能；黃體素則是合成製劑，主要用於避孕和調經，副作用也比較多。「民眾可以看藥品學名，或直接問醫師，確認自己用的是黃體酮（Progesterone）還是黃體素（Progestin）。」

從少女到熟齡：荷爾蒙危機無所不在

「各個年齡層的女性，都可能發生荷爾蒙問題。」張宇琪指出，少女時期若月經太早來，可能是性早熟，會讓骨骺板提早關閉，影響身高，生育期女性愈來愈常見早發性卵巢衰竭，熟齡期的困擾則是「更年期生殖泌尿道症候群」，包括頻尿、漏尿、陰道乾澀、性生活不適等問題。

她分享一個案例，84歲婦人因為夜間頻尿四至五次，白天也要每小時跑廁所一次，嚴重影響生活品質，所幸，荷爾蒙治療後，終於一覺到天亮。但她強調，荷爾蒙治療必須量身定製，不能一體適用。若只有乾澀困擾，使用基本保濕潤滑劑即可，如果陰道已萎縮，可考慮FDA認證的DHEA陰道塞劑，情況再嚴重則需要雌激素或黃體酮治療，但在治療前，必須先排除癌症風險。

此外，她提醒女性務必定期健康檢查，且要做到以下「三點不漏」：

一、乳房檢查：每年乳房攝影或超音波；停經前女性在經期後7天內自我檢查，停經後每月檢查

二、子宮頸抹片：定期檢查預防癌症

三、荷爾蒙評估：依症狀和年齡調整治療策略

守護荷爾蒙，就是守護女性健康

兩位專家一致強調：女性健康絕不只是「有沒有月經」這麼簡單，而是涵蓋代謝、大腦、泌尿道與生殖系統的全方位議題。當你發現自己莫名變胖、情緒起伏大、或頻繁跑廁所時，別輕忽了荷爾蒙失衡發出的求救訊號。及早檢查、正確補充、量身治療，不僅能擺脫「呼吸都會胖」的困擾，更能降低失智和癌症風險。畢竟，照顧好荷爾蒙，就是守護女性一生健康的關鍵之一。

元氣最愛問

https://youtu.be/q4LYcdcQYOE?si=aWPxxE1h4EK0PWYl&t=48

永越健康管理中心主治醫師唐雲華將肥胖分為兩種：「我讓身體胖」和「身體讓我胖」。前者是因為飲食不節制，後者問題出在荷爾蒙失調。圖／元氣網提供
風險 失智症

