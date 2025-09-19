快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

狗狗失明沒反應？獸醫檢查曝「超荒謬真相」 收容所傻眼：單純不想鳥人

聽新聞
0:00 / 0:00

大班學童近視率9% 國健署試辦「眼科醫入幼兒園篩檢」 首年可篩6萬人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國健署長沈靜芬說，隨時代變遷，兒童提早接觸3C產品，使用時間長，且距離近，視力問題加劇，國小6年級近視比率高達7成，國、高中生補習、寫功課時間增加，近視問題也愈來愈嚴重。圖／國健署提供
國健署長沈靜芬說，隨時代變遷，兒童提早接觸3C產品，使用時間長，且距離近，視力問題加劇，國小6年級近視比率高達7成，國、高中生補習、寫功課時間增加，近視問題也愈來愈嚴重。圖／國健署提供

台灣近視比率高於全球平均，幼兒園大班近視盛行率達9%，國小1年級增加至19.8%，6年級上升至70.6%。衛福部國健署經一年討論，自114學年度推動「學齡前兒童視力篩檢」試辦計畫，共12縣市參與，由眼科醫師進入幼兒園，為大班學童提供斜視、弱視篩檢，及屈光度數檢查，如發現異常，將提供追蹤管理，及早預防近視。

國健署長沈靜芬說，隨時代變遷，兒童提早接觸3C產品，使用時間長，且距離近，視力問題加劇，國小6年級近視比率高達7成，國、高中生補習、寫功課時間增加，近視問題也愈來愈嚴重；近視並非戴眼鏡就沒事，高度近視會導致視網膜剝離，若在視力發展完全之前就近視，每年恐已75至100度快速增加，盼藉試辦計畫，及早發現問題，避免孩童視力惡化。

國健署婦幼健康組長林宇旋指出，參與試辦計畫縣市，已由地方衛生單位媒合眼科醫師，近期將陸續進入幼兒園篩檢，據教育部提供資料，今年大班學童約17萬人，本次計畫粗估可為6萬大班學童篩檢，將視實際成效評估，是否於116年列為全國篩檢。檢出異常民眾，將收到異常通知，建議家長3個月內應帶孩子至眼科追蹤治療。

即使視力檢查數據良好，兒童也應定期追蹤視力情況。台大醫院眼科部主治醫師侯鈞賀表示，早期介入、家長配合，對近視高風險兒童相當重要，兒童視力會有遠視儲備，隨年紀增長儲備度數下降，近視發生機率上升，建議密切追蹤，並注意護眼習慣，必要時可依醫師指示，搭配合適藥物預防、延緩近視發生。

一位5歲兒童小皓，在幼兒園經視力檢測，雙眼數據均為1.0。即使視力良好，因雙親有中高度近視，為求謹慎，至眼科固定回診，至國小二年級暑假，原先還有125度的「遠視儲備度數」，僅剩75度，近視風險提升，在醫師建議下開始使用低濃度阿托品眼藥水，延緩近視發生，經多年穩定追蹤，小皓今年升上國三，目前遠視度數25度，且尚未發生近視。

近視 視力 醫師

延伸閱讀

試管嬰兒補助升級年需27億 醫建議35歲前生育

老花眼鏡走入歷史？研究：每天點1款藥水 近視可改善維持兩年

左眼被打傷視力剩0.063 騎士勞動力減損 向運將求償失386萬 法官不准

加熱菸有條件過審 民眾能從國外帶回？國健署：未核准品項最高罰500萬

相關新聞

「超人醫師」徐超斌病逝 南迴診所、協會持續運作守護鄉親心跳

有「超人醫師」稱號、南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，歷經中風及癌症昨晚於家中離世，享年58歲。今天遺體移靈出...

苗栗公費流感、新冠疫苗10月起開打 年輕及中壯齡者「被排除」

今年秋季公費流感疫苗及新冠疫苗將從10月1日起開打，苗栗縣購置的流感疫苗共13.6萬劑，數量與去年相同，但今年第一、二階...

呼吸都會胖、記憶衰退=失智風險高？ 缺這關鍵激素 女性恐陷健康危機

很多女性都有過這種困擾，明明吃得少，體型卻像吹氣球一樣持續膨脹。更有人隨著年齡增長，記憶力也開始衰退，失智風險攀升。這些...

長期乾咳恐為肺纖維化警訊...5年存活率不到五成 建議打疫苗

民眾若有長期乾咳、走幾步就喘，恐非感冒或氣喘，而是俗稱「菜瓜布肺」的特發性肺纖維化（IPF），原醫院胸腔科醫師張孟祥表示...

對流旺盛 12縣市大雨特報 恐有雷擊、強風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今(19)日南投、雲林至台南、花蓮、臺東地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及...

大班學童近視率9% 國健署試辦「眼科醫入幼兒園篩檢」 首年可篩6萬人

台灣近視比率高於全球平均，幼兒園大班近視盛行率達9%，國小1年級增加至19.8%，6年級上升至70.6%。衛福部國健署經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。