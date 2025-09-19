大班學童近視率9% 國健署試辦「眼科醫入幼兒園篩檢」 首年可篩6萬人
台灣近視比率高於全球平均，幼兒園大班近視盛行率達9%，國小1年級增加至19.8%，6年級上升至70.6%。衛福部國健署經一年討論，自114學年度推動「學齡前兒童視力篩檢」試辦計畫，共12縣市參與，由眼科醫師進入幼兒園，為大班學童提供斜視、弱視篩檢，及屈光度數檢查，如發現異常，將提供追蹤管理，及早預防近視。
國健署長沈靜芬說，隨時代變遷，兒童提早接觸3C產品，使用時間長，且距離近，視力問題加劇，國小6年級近視比率高達7成，國、高中生補習、寫功課時間增加，近視問題也愈來愈嚴重；近視並非戴眼鏡就沒事，高度近視會導致視網膜剝離，若在視力發展完全之前就近視，每年恐已75至100度快速增加，盼藉試辦計畫，及早發現問題，避免孩童視力惡化。
國健署婦幼健康組長林宇旋指出，參與試辦計畫縣市，已由地方衛生單位媒合眼科醫師，近期將陸續進入幼兒園篩檢，據教育部提供資料，今年大班學童約17萬人，本次計畫粗估可為6萬大班學童篩檢，將視實際成效評估，是否於116年列為全國篩檢。檢出異常民眾，將收到異常通知，建議家長3個月內應帶孩子至眼科追蹤治療。
即使視力檢查數據良好，兒童也應定期追蹤視力情況。台大醫院眼科部主治醫師侯鈞賀表示，早期介入、家長配合，對近視高風險兒童相當重要，兒童視力會有遠視儲備，隨年紀增長儲備度數下降，近視發生機率上升，建議密切追蹤，並注意護眼習慣，必要時可依醫師指示，搭配合適藥物預防、延緩近視發生。
一位5歲兒童小皓，在幼兒園經視力檢測，雙眼數據均為1.0。即使視力良好，因雙親有中高度近視，為求謹慎，至眼科固定回診，至國小二年級暑假，原先還有125度的「遠視儲備度數」，僅剩75度，近視風險提升，在醫師建議下開始使用低濃度阿托品眼藥水，延緩近視發生，經多年穩定追蹤，小皓今年升上國三，目前遠視度數25度，且尚未發生近視。
