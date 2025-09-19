快訊

對流旺盛 12縣市大雨特報 恐有雷擊、強風

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象署針對台中、台南等12縣市發布大雨特報。圖／氣象署提供
氣象署針對台中、台南等12縣市發布大雨特報。圖／氣象署提供

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今(19)日南投、雲林至台南、花蓮、臺東地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及新竹以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署也針對新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島發布大雨特報。

