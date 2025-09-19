台鐵公司將舉辦「東區鐵道實習體驗營」培育新世代鐵路專業人才

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司將於9月25日於花蓮車站及花蓮機廠舉辦「東區鐵道實習體驗營」，對象為宜蘭、花蓮及台東地區的高中職在校生，限額80人。活動聚焦「運務」與「機務」兩大核心職能，安排完整實習場地與操作設備，讓學員親身體驗鐵道現場工作情境，深入了解鐵路運輸的專業內涵與職涯發展潛力。

台鐵公司表示，本次活動不僅有助於培養具潛力的從業人才，更展現臺鐵公司推動區域鐵路發展與深化產學合作的決心，強化東部地區鐵路人才供給的永續動能。

除本次體驗營外，臺鐵公司今年4月至8月間已於北、中、南、東舉辦17場「植樹活動暨體驗營」與「親子鐵道體驗營」，廣受社會好評。親子體驗營內容包括EMU900型列車導覽、檢修廠房參訪及駕駛模擬體驗，讓員工子女親身體驗父母的工作環境與鐵路運輸的專業內涵，並從中認識綠色運輸的重要性。透過親子參與，不僅促進家庭情感交流，營造溫馨幸福的企業文化，更期望自幼培養下一代對鐵路運輸的熱情與臺鐵公司永續發展的願景。

台鐵公司積極落實ESG理念與企業社會責任，除致力於永續運輸發展外，亦透過多元活動推廣鐵路文化與深化人才培育。未來將持續以多元體驗活動深化鐵道文化推廣與職涯教育，展現企業社會責任與永續承諾，攜手打造安全、專業、幸福的鐵路文化。

