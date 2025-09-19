快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

狗狗失明沒反應？獸醫檢查曝「超荒謬真相」 收容所傻眼：單純不想鳥人

勞動部新規！颱風天通勤須搭計程車時 雇主應付費

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
圖為颱風天，一位女性要搭計程車，雨傘遭強風吹襲當場「開花」。 記者侯永全攝影／聯合報系資料照
圖為颱風天，一位女性要搭計程車，雨傘遭強風吹襲當場「開花」。 記者侯永全攝影／聯合報系資料照

勞動部19日修正《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，明確天然災害發生時，為保障勞工生命安全，勞工應以不出勤為原則，如確需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，如勞工依原定上、下班通勤方式有困難，而有搭乘計程車之必要時，雇主應支付相關費用。

勞動部說明，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況，如上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災相關法定義務。

勞動部提到，過去曾有發生勞工朋友於颱風天上班途中遭路樹壓傷，勞雇雙方為職災補償及賠償費用發生勞資爭議，需透過勞資爭議調解及訴訟解決。

勞動部指出，雇主為了營業需求而請勞工出勤時，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主協助，不該勞工負擔，也是降低勞工可能發生職災風險的必須作為。

因此，勞動部在聽取勞雇團體意見，並諮詢地方政府後，修正要點，明確雇主有提供通勤協助義務，達到保障勞工通勤安全，降低雇主面臨勞工發生通勤職災的風險。

勞動部強調，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

勞動部也說，但雇主因業務性質需要，經勞工同意而出勤時，本次修正明確規定雇主應提供通勤協助，且要求雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主所提供通勤協助之內容。

勞動部進一步說明，為落實要點新修正規定，勞動部同步修訂《工作規則審核要點》與「工作規則參考手冊」，各地方主管機關於審核工作規則時，會要求事業單位納入通勤協助相關內容。

同時，勞動部也與中央各部會合作，率先由國營事業與公立醫療院所等落實雇主天災通勤協助義務，並逐步輔導公部門勞務委外廠商負起天災通勤協助義務，以保障派遣與承攬勞工安全。

勞動部提醒，雇主在天然災害期間更應注意勞工安全，有關天然災害勞工通勤協助，可於勞動部網站「天然災害勞工出勤權益」查詢。如尚有各項勞工權益問題，可就近洽當地勞工行政主管機關或撥打勞動部專線。

職災 勞動部 計程車

延伸閱讀

防中火燃氣機組火警 中市府勞檢要求設備到位

產業「五缺」解方 跨部會研商

謝宜容涉貪遭判4年6月、褫奪公權3年 勞動部說話了

南韓水上「漢江巴士」正式上路 10月起增開通勤快線

相關新聞

「超人醫師」徐超斌病逝 南迴診所、協會持續運作守護鄉親心跳

有「超人醫師」稱號、南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，歷經中風及癌症昨晚於家中離世，享年58歲。今天遺體移靈出...

苗栗公費流感、新冠疫苗10月起開打 年輕及中壯齡者「被排除」

今年秋季公費流感疫苗及新冠疫苗將從10月1日起開打，苗栗縣購置的流感疫苗共13.6萬劑，數量與去年相同，但今年第一、二階...

呼吸都會胖、記憶衰退=失智風險高？ 缺這關鍵激素 女性恐陷健康危機

很多女性都有過這種困擾，明明吃得少，體型卻像吹氣球一樣持續膨脹。更有人隨著年齡增長，記憶力也開始衰退，失智風險攀升。這些...

長期乾咳恐為肺纖維化警訊...5年存活率不到五成 建議打疫苗

民眾若有長期乾咳、走幾步就喘，恐非感冒或氣喘，而是俗稱「菜瓜布肺」的特發性肺纖維化（IPF），原醫院胸腔科醫師張孟祥表示...

對流旺盛 12縣市大雨特報 恐有雷擊、強風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今(19)日南投、雲林至台南、花蓮、臺東地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及...

大班學童近視率9% 國健署試辦「眼科醫入幼兒園篩檢」 首年可篩6萬人

台灣近視比率高於全球平均，幼兒園大班近視盛行率達9%，國小1年級增加至19.8%，6年級上升至70.6%。衛福部國健署經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。