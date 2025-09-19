勞動部新規！颱風天通勤須搭計程車時 雇主應付費

勞動部19日修正《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，明確天然災害發生時，為保障勞工生命安全，勞工應以不出勤為原則，如確需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，如勞工依原定上、下班通勤方式有困難，而有搭乘計程車之必要時，雇主應支付相關費用。

勞動部說明，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況，如上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災相關法定義務。

勞動部提到，過去曾有發生勞工朋友於颱風天上班途中遭路樹壓傷，勞雇雙方為職災補償及賠償費用發生勞資爭議，需透過勞資爭議調解及訴訟解決。

勞動部指出，雇主為了營業需求而請勞工出勤時，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主協助，不該勞工負擔，也是降低勞工可能發生職災風險的必須作為。

因此，勞動部在聽取勞雇團體意見，並諮詢地方政府後，修正要點，明確雇主有提供通勤協助義務，達到保障勞工通勤安全，降低雇主面臨勞工發生通勤職災的風險。

勞動部強調，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

勞動部也說，但雇主因業務性質需要，經勞工同意而出勤時，本次修正明確規定雇主應提供通勤協助，且要求雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主所提供通勤協助之內容。

勞動部進一步說明，為落實要點新修正規定，勞動部同步修訂《工作規則審核要點》與「工作規則參考手冊」，各地方主管機關於審核工作規則時，會要求事業單位納入通勤協助相關內容。

同時，勞動部也與中央各部會合作，率先由國營事業與公立醫療院所等落實雇主天災通勤協助義務，並逐步輔導公部門勞務委外廠商負起天災通勤協助義務，以保障派遣與承攬勞工安全。

勞動部提醒，雇主在天然災害期間更應注意勞工安全，有關天然災害勞工通勤協助，可於勞動部網站「天然災害勞工出勤權益」查詢。如尚有各項勞工權益問題，可就近洽當地勞工行政主管機關或撥打勞動部專線。

