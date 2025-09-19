快訊

假日急症中心護理師每班給2千元 挨批低於勞基法 健保署長：研議提高

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署長陳亮妤表示，包含藥師、護理師、放射師全聯會，均提案希望提高出勤津貼，署方已承諾，將研議提高金額。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署長陳亮妤表示，包含藥師、護理師、放射師全聯會，均提案希望提高出勤津貼，署方已承諾，將研議提高金額。記者林琮恩／攝影

為解決急診壅塞，衛福部長石崇良於健保署長任內，提出將設「假日急症中心」，預計最快10月上路，將聘用醫師、護理師等，在醫院以外的衛生所等場地，為假日有醫療需求民眾看診。不過，近期傳出，健保署規畫發給支援假日白班、小夜班護理師薪資，竟低於勞基法保障，每班僅給2000元，還要假日出勤，誘因相當有限。健保署長陳亮妤說，已研議調升薪津貼。

假日急症中心政策備受挑戰，醫護人力已很吃緊，開診人從哪來是一大困境。護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，若能找離開職場，或已退休的「回流護理師」任職，是最理想情況，但護理師執行業務依法需在醫療院所有執業登記，現職護理師可採「報備支援」方式，向衛生局通報，至假日急症中心任職，但回流護理師沒有執業登記，如何任職還需法規面解套。

近期健保署密集舉行會議研商假日急症中心議題，但提出的薪資竟只有1班2000元。陳麗琴表示，發給1班2000元經費「真的有點低」，依「勞基法」假日出勤規定，前2小時應發給平日工資1.34倍，第3小時應發給1.66倍，合計每1班薪資超過2000元，若提供薪資，比勞基法低標還低，對護理人員來說誘因有限，但提高薪資同時，也要平衡市場行情，避免人才逆向流往假日急症中心。

陳麗琴說，護理師執業法規面問題，需由衛福部出面協助，薪資也有待討論，但站在全聯會立場，可從人才媒合方面配合政策，找到願意至假日急症中心任職的護理師，包括設立護理人力媒合平台等，盼與政府一起解決國內急診壅塞困境。

陳亮妤表示，近期健保署如火如荼與學協會開會，包括急診醫學會、護理學會、藥師公會、各職類全聯會等，以及衛福部資訊處，包含藥師、護理師、放射師全聯會，均提案希望提高出勤津貼，署方已承諾，將研議提高金額，盼增加醫事人員投入假日急症中心誘因。

陳亮妤指出，目前假日急症中心試辦地點、經費及排班，已進入最後討論階段，如有確切時程出爐，將向大眾報告。另，部長指示，將請資訊處建立假日急症中心資訊系統，包括人力排班、藥品資訊等，合併在系統中呈現；執業人力部分，因醫院人力滿載，將以基層人力為主。

