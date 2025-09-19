「超人醫師」徐超斌離世 石崇良：繼續提升醫療 不讓他失望

有「超人醫師」稱號、南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，歷經中風及癌症昨晚於家中離世，享年57歲。衛福部長石崇良表示，知道他跟病魔奮戰許久，幾度病危撐過，一直想找時間探望對方，但今天聽到噩耗，「沒機會跟他說話了，希望他在天上繼續庇佑南迴地區民眾的健康，會繼續努力提升偏鄉醫療，不讓他失望」。

徐超斌為台東達仁鄉土坂部落排灣族人，2002年離開奇美醫院急診部，回到家鄉部落行醫，在台東的衛生所服務，曾中風，又在2019年底確診鼻咽癌，且已是晚期，歷經4度復發，今晨仍不敵病魔離世。

石崇良今受訪表示，徐醫師跟他一樣是急診背景，在台南奇美醫院完成專科醫師訓練後訪鄉服務，一直在台東耕耘，曾任衛生所主任，服務完後沒離開繼續開診所在台東、南迴地區服務病人，此外也感受民眾醫療需要，成立南迴基金會希望在南迴地區興建醫院，當時也有跟他討論過，幾次見面，雖然不善言辭話不多，但有理想，且為了理念的堅持讓人感動。

石崇良說，有關要成立醫院，以一人之力辛苦，基金會也部容易，因評估南迴緊急醫療中心規模要大，但出台東市往南就沒有醫院，且因人口數及醫師、醫療人力問題，很難再成立醫院，跟台東市府大家討論，把大武衛生所移至較大場地，重新興建3層樓建物，現在新的大武衛生所跟緊急醫療中心合併，讓衛生所服務科別擴大，由台東馬偕、台東基督教、高醫及奇美的合作協助，讓衛生所功能擴大科別變多，同時24小時運作，並於夜間假日仍有急診功能，也提升設備包含內視鏡遠距醫療等，讓大武衛生所提升至小型醫院都該具備的功能。

石崇良表示，這一切一開始因有徐超斌的想法，持續討論出大武地區醫療提升計畫，希望徐超斌在天上繼續庇佑南迴地區民眾的健康，「會繼續努力提升偏鄉醫療，不讓他失望」。 台東「超人醫師」稱號的徐超斌，今天傳出他不敵病魔在家中辭世，享年57歲。本報資料照片

