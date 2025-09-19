快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

聽新聞
0:00 / 0:00

「超人醫師」徐超斌離世 石崇良：繼續提升醫療 不讓他失望

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台東「超人醫師」稱號的徐超斌，今天傳出他不敵病魔在家中辭世，享年57歲。圖／取自醫療財團法人南迴基金會臉書
台東「超人醫師」稱號的徐超斌，今天傳出他不敵病魔在家中辭世，享年57歲。圖／取自醫療財團法人南迴基金會臉書

有「超人醫師」稱號、南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，歷經中風及癌症昨晚於家中離世，享年57歲。衛福部長石崇良表示，知道他跟病魔奮戰許久，幾度病危撐過，一直想找時間探望對方，但今天聽到噩耗，「沒機會跟他說話了，希望他在天上繼續庇佑南迴地區民眾的健康，會繼續努力提升偏鄉醫療，不讓他失望」。

徐超斌為台東達仁鄉土坂部落排灣族人，2002年離開奇美醫院急診部，回到家鄉部落行醫，在台東的衛生所服務，曾中風，又在2019年底確診鼻咽癌，且已是晚期，歷經4度復發，今晨仍不敵病魔離世。

石崇良今受訪表示，徐醫師跟他一樣是急診背景，在台南奇美醫院完成專科醫師訓練後訪鄉服務，一直在台東耕耘，曾任衛生所主任，服務完後沒離開繼續開診所在台東、南迴地區服務病人，此外也感受民眾醫療需要，成立南迴基金會希望在南迴地區興建醫院，當時也有跟他討論過，幾次見面，雖然不善言辭話不多，但有理想，且為了理念的堅持讓人感動。

石崇良說，有關要成立醫院，以一人之力辛苦，基金會也部容易，因評估南迴緊急醫療中心規模要大，但出台東市往南就沒有醫院，且因人口數及醫師、醫療人力問題，很難再成立醫院，跟台東市府大家討論，把大武衛生所移至較大場地，重新興建3層樓建物，現在新的大武衛生所跟緊急醫療中心合併，讓衛生所服務科別擴大，由台東馬偕、台東基督教、高醫及奇美的合作協助，讓衛生所功能擴大科別變多，同時24小時運作，並於夜間假日仍有急診功能，也提升設備包含內視鏡遠距醫療等，讓大武衛生所提升至小型醫院都該具備的功能。

石崇良表示，這一切一開始因有徐超斌的想法，持續討論出大武地區醫療提升計畫，希望徐超斌在天上繼續庇佑南迴地區民眾的健康，「會繼續努力提升偏鄉醫療，不讓他失望」。

台東「超人醫師」稱號的徐超斌，今天傳出他不敵病魔在家中辭世，享年57歲。本報資料照片
台東「超人醫師」稱號的徐超斌，今天傳出他不敵病魔在家中辭世，享年57歲。本報資料照片

徐超斌 石崇良

延伸閱讀

徐超斌壯年癌逝 陳志金：我們真正敬佩的「超人醫生」

APEC高階會議 衛福部談醫療AI等議題分享台灣經驗

衛福部公費醫師制度爭議多時 部長石崇良3大理由宣布重啟

衛福部續推重點公費醫師計畫 石崇良說明關鍵原因

相關新聞

樺加沙將達中颱上限不排除強颱侵台 慎防狂風暴雨巨浪 下周二威脅最大

未來1周天氣重點，主要就是關注颱風對台灣的影響。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，樺加沙颱風預計下周二至下周三清晨明...

今天不是921為何國家級警報響？ 氣象署：真實告警訊息不會有這2字

每年9月21日是國家防災日，不過，今年921是周日假日，中央氣象署說，今年國家防災日演習擇定9月19日今天舉行，全民一同...

樺加沙恐跨強颱門檻 暴風圈將掃台東屏東高雄 下周一愈晚風雨愈大

樺加沙颱風穩定發展中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，颱風強度會持續增強，經過巴士海峽...

國家級地震演練警報響起超多人被嚇到 高雄網友：以為飛彈來了

9月19日國家防災日，政府今天上午同步傳送國家級地震及海嘯演練警報，民眾手機先後收到「國家級警報」和「警訊通知」，有不少...

上班族留意！捷運板南列車車門異常 民眾擠爆月台

捷運板南線上午8時20分許，因列車車門出現異常警訊因而停駛，造成往南港展覽館方向列車有延誤，板橋到新埔中途列車停駛約莫2...

樺加沙周日轉中颱 恐強度高、風場大 專家預期這時最接近台灣

昨天從早到晚陸續生成3個颱風，依序為今年17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」及19號颱風「浣熊」。天氣風險公司天氣分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。