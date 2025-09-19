聽新聞
0:00 / 0:00
徐超斌壯年癌逝 陳志金：我們真正敬佩的「超人醫生」
有「超人醫師」稱號的南迴基金會發起人徐超斌，今天凌晨在睡夢中於家中病逝，享年57歲。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在Threads發文悼念，他表示，令人感到不捨與遺憾。
陳志金表示，「超人醫生」徐超斌曾經是奇美醫院的急診醫師，他我2005年到奇美醫院時，徐超斌已經離開奇美，回到台東服務，擔任達仁鄉衛生所主任，守護台東南迴偏鄉。徐超斌一個人照顧4141名鄉民，寫了一本書叫《守護4141個心跳》。2006年徐超斌39歲那一年卻中風了，雖然行動不便，還有回來奇美醫院演講分享，鼓勱年輕醫師們。
他回憶，兩人雖然只有過數面之緣，但是卻聽過對方許多的傳奇故事。陳志金表示，徐超斌後來成立南迴基金會，發願要蓋「南迴醫院」，但近年飽受癌症之苦，只能先成立南迴診所，持續穿梭南迴地區看病。徐醫師的一生雖然很短，卻是一天24小時、一年365天，守護著「南迴」的民眾健康，是我們真正敬佩的「超人醫生」。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言