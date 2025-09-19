徐超斌壯年癌逝 陳志金：我們真正敬佩的「超人醫生」

有「超人醫師」稱號的南迴基金會發起人徐超斌，今天凌晨在睡夢中於家中病逝，享年57歲。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在Threads發文悼念，他表示，令人感到不捨與遺憾。

陳志金表示，「超人醫生」徐超斌曾經是奇美醫院的急診醫師，他我2005年到奇美醫院時，徐超斌已經離開奇美，回到台東服務，擔任達仁鄉衛生所主任，守護台東南迴偏鄉。徐超斌一個人照顧4141名鄉民，寫了一本書叫《守護4141個心跳》。2006年徐超斌39歲那一年卻中風了，雖然行動不便，還有回來奇美醫院演講分享，鼓勱年輕醫師們。

他回憶，兩人雖然只有過數面之緣，但是卻聽過對方許多的傳奇故事。陳志金表示，徐超斌後來成立南迴基金會，發願要蓋「南迴醫院」，但近年飽受癌症之苦，只能先成立南迴診所，持續穿梭南迴地區看病。徐醫師的一生雖然很短，卻是一天24小時、一年365天，守護著「南迴」的民眾健康，是我們真正敬佩的「超人醫生」。

