9年前的專訪回顧／守護南迴的白袍身影：徐超斌醫師的故事

徐超斌醫師。 圖/徐超斌提供(2021年資料照片)

「醫療的真諦在於感同身受。」

這句話來自徐超斌醫師的外婆——一位部落有名的巫師。年輕時的她，以高超的法力幫助許多人；在她生命最後一段時期，徐醫師緊握外婆的手，默默祈求：「能不能把醫治的神力傳給我？」那一刻，他彷彿聽到外婆的回應，也奠定了日後行醫的信念。

徐醫師多年來奔走在南迴、台東等偏鄉地區，除了治療居民的身體疾病，更看見隱藏在醫療背後的問題：隔代教養、獨居長者的貧困與孤寂、營養不良的風險。

「老人需要陪伴，孩子需要教育，這兩件事都不能等。」他說。

14年前，他成立「南迴健康促進服務協會」，專注兩大方向：長者照護與兒童教育。

在長者照護上，協會安排居家服務員到家中幫忙掃地、準備早餐、送午餐，不僅讓生活品質不至於太差，更重要的是「有人可以說話」。徐醫師會講母語、也愛說笑話，老人家見到他總會露出笑容，娓娓道來自己的故事。

在兒童教育上，因為父母多在都市工作、南迴本地工作機會少，許多孩子缺乏家庭支持。他們沒有書房、連檯燈都沒有，只能在餐桌上寫功課，遇到問題阿公阿嬤也幫不上忙。於是徐醫師設立「課輔教室」，讓孩子放學後有地方讀書、有人陪讀解惑，並訓練在地青年成為課輔老師，補足師資缺口。

交通同樣是偏鄉的挑戰。曾有美國人想捐救護車，他卻改租一台中巴，接送老人採買、辦事，也接送孩子上下學。有了這台車，孩子不必離家寄宿外地，就能每天回家見到阿公阿嬤，免於在校外環境受欺負。

「醫療到底是什麼？是產業？政治工具？還是基本人權？」

對徐醫師而言，醫療是人權，不該只用效益或選票衡量。只要社會開始關注，政府與企業就有可能投入，讓醫療資源公平分配。

他常自稱「全台灣最帥、全世界最帥」。這裡的「帥」，不是外貌，而是當長者接受照顧、展現笑容，當孩子在教室找回自信的那一瞬間，才是真正的帥。

曾有一位中國醫藥大學學生傳訊息給他，說那位在火災中罹難的牙醫系學生，生前寫過「最崇拜的醫師是徐醫師」，讓他十分感動。

「我比不上史懷哲醫師的偉大，但我希望自己不是台灣的史懷哲，而是世界的徐超斌。」

雖然因中風行動不如以往靈活，但徐醫師仍持續看診，他笑說：「重點是腦袋的判斷力沒有受影響，這樣就夠了。」

一位醫師、一個協會，串起老人與孩子的笑容，也串起南迴偏鄉的希望。

徐超斌醫師（左）與音樂人毛恩足（右）合作，發起「4141為南迴而唱」計畫，2016年在林口舉辦公益音樂會。 徐葳倫記者徐葳倫／攝影(2016年資料照片)

