快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

狗狗失明沒反應？獸醫檢查曝「超荒謬真相」 收容所傻眼：單純不想鳥人

聽新聞
0:00 / 0:00

9年前的專訪回顧／守護南迴的白袍身影：徐超斌醫師的故事

聯合新聞網／ 綜合整理
近年來積極為籌建南迴醫院奔走的前達仁鄉生所主任醫師徐超斌，也擁有好歌喉。 圖／擷自徐超斌臉書(2018年資料照片)
近年來積極為籌建南迴醫院奔走的前達仁鄉生所主任醫師徐超斌，也擁有好歌喉。 圖／擷自徐超斌臉書(2018年資料照片)

徐超斌醫師。 圖/徐超斌提供(2021年資料照片)
徐超斌醫師。 圖/徐超斌提供(2021年資料照片)

編按:有「超人醫師」稱號的南迴基金會發起人徐超斌，今天凌晨在睡夢中於家中病逝，享年57歲。徐超斌醫生，台北醫學院（現為北醫大）醫學系畢業，2002年從台南奇美醫院離職後，返回故鄉台東擔任達仁鄉衛生所醫師兼主任，2006年因過勞而腦中風導致左半身癱瘓，2007年重返工作崗位，由於每天奔波118公里，守護4141個鄉親健康，被稱為「超人醫師」，也被譽為台灣史懷哲。帶大家一起回顧9年前徐醫師接受udnTV專訪中訴說的故事。

「醫療的真諦在於感同身受。」

這句話來自徐超斌醫師的外婆——一位部落有名的巫師。年輕時的她，以高超的法力幫助許多人；在她生命最後一段時期，徐醫師緊握外婆的手，默默祈求：「能不能把醫治的神力傳給我？」那一刻，他彷彿聽到外婆的回應，也奠定了日後行醫的信念。

徐醫師多年來奔走在南迴、台東等偏鄉地區，除了治療居民的身體疾病，更看見隱藏在醫療背後的問題：隔代教養、獨居長者的貧困與孤寂、營養不良的風險。

「老人需要陪伴，孩子需要教育，這兩件事都不能等。」他說。

14年前，他成立「南迴健康促進服務協會」，專注兩大方向：長者照護與兒童教育。

在長者照護上，協會安排居家服務員到家中幫忙掃地、準備早餐、送午餐，不僅讓生活品質不至於太差，更重要的是「有人可以說話」。徐醫師會講母語、也愛說笑話，老人家見到他總會露出笑容，娓娓道來自己的故事。

在兒童教育上，因為父母多在都市工作、南迴本地工作機會少，許多孩子缺乏家庭支持。他們沒有書房、連檯燈都沒有，只能在餐桌上寫功課，遇到問題阿公阿嬤也幫不上忙。於是徐醫師設立「課輔教室」，讓孩子放學後有地方讀書、有人陪讀解惑，並訓練在地青年成為課輔老師，補足師資缺口。

交通同樣是偏鄉的挑戰。曾有美國人想捐救護車，他卻改租一台中巴，接送老人採買、辦事，也接送孩子上下學。有了這台車，孩子不必離家寄宿外地，就能每天回家見到阿公阿嬤，免於在校外環境受欺負。

「醫療到底是什麼？是產業？政治工具？還是基本人權？」

對徐醫師而言，醫療是人權，不該只用效益或選票衡量。只要社會開始關注，政府與企業就有可能投入，讓醫療資源公平分配。

他常自稱「全台灣最帥、全世界最帥」。這裡的「帥」，不是外貌，而是當長者接受照顧、展現笑容，當孩子在教室找回自信的那一瞬間，才是真正的帥。

曾有一位中國醫藥大學學生傳訊息給他，說那位在火災中罹難的牙醫系學生，生前寫過「最崇拜的醫師是徐醫師」，讓他十分感動。

「我比不上史懷哲醫師的偉大，但我希望自己不是台灣的史懷哲，而是世界的徐超斌。」

雖然因中風行動不如以往靈活，但徐醫師仍持續看診，他笑說：「重點是腦袋的判斷力沒有受影響，這樣就夠了。」

一位醫師、一個協會，串起老人與孩子的笑容，也串起南迴偏鄉的希望。

徐超斌醫師（左）與音樂人毛恩足（右）合作，發起「4141為南迴而唱」計畫，2016年在林口舉辦公益音樂會。 徐葳倫記者徐葳倫／攝影(2016年資料照片)
徐超斌醫師（左）與音樂人毛恩足（右）合作，發起「4141為南迴而唱」計畫，2016年在林口舉辦公益音樂會。 徐葳倫記者徐葳倫／攝影(2016年資料照片)

專訪影音

徐超斌

相關新聞

「超人醫師」徐超斌病逝 南迴診所、協會持續運作守護鄉親心跳

有「超人醫師」稱號、南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，歷經中風及癌症昨晚於家中離世，享年58歲。今天遺體移靈出...

苗栗公費流感、新冠疫苗10月起開打 年輕及中壯齡者「被排除」

今年秋季公費流感疫苗及新冠疫苗將從10月1日起開打，苗栗縣購置的流感疫苗共13.6萬劑，數量與去年相同，但今年第一、二階...

呼吸都會胖、記憶衰退=失智風險高？ 缺這關鍵激素 女性恐陷健康危機

很多女性都有過這種困擾，明明吃得少，體型卻像吹氣球一樣持續膨脹。更有人隨著年齡增長，記憶力也開始衰退，失智風險攀升。這些...

長期乾咳恐為肺纖維化警訊...5年存活率不到五成 建議打疫苗

民眾若有長期乾咳、走幾步就喘，恐非感冒或氣喘，而是俗稱「菜瓜布肺」的特發性肺纖維化（IPF），原醫院胸腔科醫師張孟祥表示...

對流旺盛 12縣市大雨特報 恐有雷擊、強風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今(19)日南投、雲林至台南、花蓮、臺東地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及...

大班學童近視率9% 國健署試辦「眼科醫入幼兒園篩檢」 首年可篩6萬人

台灣近視比率高於全球平均，幼兒園大班近視盛行率達9%，國小1年級增加至19.8%，6年級上升至70.6%。衛福部國健署經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。