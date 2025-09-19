快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

聽新聞
0:00 / 0:00

米塔颱風外圍雲系影響 台東縣大雷雨範圍擴大

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天第17號颱風米塔外圍雲系影響，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片
今天第17號颱風米塔外圍雲系影響，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片

中央氣象署發布台東大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，以及低能見度。示警區域：延平鄉、卑南鄉、達仁鄉、金峰鄉、台東市、太麻里鄉、大武鄉。

今天第17號颱風米塔外圍雲系影響，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，澎湖、金門有零星短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、東北部及東部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，桃園至台南地區及高屏山區並有局部大雨發生的機率。

基隆 台東 大雷雨

延伸閱讀

米塔颱風外圍雲系影響 台東縣大雷雨 北北桃飆極端高溫

樺加沙周日轉中颱 恐強度高、風場大 專家預期這時最接近台灣

樺加沙颱風將轉中颱增胖逼近台灣 氣象署：下周一起3天嚴防強風豪雨

1縣市大雷雨轟1小時 防雷擊、冰雹

相關新聞

樺加沙將達中颱上限不排除強颱侵台 慎防狂風暴雨巨浪 下周二威脅最大

未來1周天氣重點，主要就是關注颱風對台灣的影響。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，樺加沙颱風預計下周二至下周三清晨明...

今天不是921為何國家級警報響？ 氣象署：真實告警訊息不會有這2字

每年9月21日是國家防災日，不過，今年921是周日假日，中央氣象署說，今年國家防災日演習擇定9月19日今天舉行，全民一同...

樺加沙恐跨強颱門檻 暴風圈將掃台東屏東高雄 下周一愈晚風雨愈大

樺加沙颱風穩定發展中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，颱風強度會持續增強，經過巴士海峽...

國家級地震演練警報響起超多人被嚇到 高雄網友：以為飛彈來了

9月19日國家防災日，政府今天上午同步傳送國家級地震及海嘯演練警報，民眾手機先後收到「國家級警報」和「警訊通知」，有不少...

上班族留意！捷運板南列車車門異常 民眾擠爆月台

捷運板南線上午8時20分許，因列車車門出現異常警訊因而停駛，造成往南港展覽館方向列車有延誤，板橋到新埔中途列車停駛約莫2...

樺加沙周日轉中颱 恐強度高、風場大 專家預期這時最接近台灣

昨天從早到晚陸續生成3個颱風，依序為今年17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」及19號颱風「浣熊」。天氣風險公司天氣分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。