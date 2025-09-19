樺加沙颱風進逼將增強為中颱 強降雨、強陣風熱區曝

輕度颱風樺加沙正接近台灣東南部海域，須加強防颱準備。國家災害防救科技中心說，樺加沙颱風目前朝著西北西方向移動，正接近台灣東南部海域，有增強為中度颱風的趨勢。至於位於南海海域的輕度颱風米塔，仍然持續朝向西北方向、往廣東東移動，對臺灣沒有直接影響。

樺加沙颱風影響時間點，國家災害防救科技中心表示，預估為下周二至下周三。颱風暴風圈預估下周二起，影響台東及屏東恆春半島陸地，主要強降雨區為東半部、中南部山區及恆春半島。強陣風影響範圍為東南部、沿海空曠地區及離島地區。 樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／國家災害防救科技中心提供

商品推薦