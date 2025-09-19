快訊

直航潛力航點再添助力 桃園、華盛頓機場簽署姊妹機場

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
桃園機場與華盛頓機場簽署姊妹機場合作備忘錄。圖／桃機公司提供
桃園機場與華盛頓機場簽署姊妹機場合作備忘錄。圖／桃機公司提供

桃園國際機場公司（TIAC）與華盛頓機場管理局（Metropolitan Washington Airports Authority，MWAA）於昨（18）日晚間在美國在台協會商務組組長歐潔（Janée Pierre-Louis）女士見證下，簽署姊妹機場合作備忘錄，華盛頓機場成為桃園機場第17個友好機場，為台美雙方深化合作關係，開啟嶄新篇章。

北美地區一直是桃園機場東亞樞紐地位重要的長程航網，在國籍航空公司看好旅運需求強勁，積極布局美國市場之下，目前每周362班次往返，等於平均每日超過50班次來回台美，隨著台積電於亞利桑那州設立新廠區，長榮航空即將於10月開通達拉斯航線，中華航空與星宇航空也宣布直飛鳳凰城，從樞紐經營角度，北美航網不僅服務雙邊起迄點旅客，更銜接往返東南亞的轉機旅客，成為桃園機場提升東亞樞紐競爭力的戰略資產。

放眼美國主要城市之中，位於美東的華盛頓特區是桃園機場前往北美地區尚未開闢的高潛力航點，未來桃園直航華盛頓特區航線若能開通，不僅能連結雙方首都，更能強化美國東岸與亞太地區的航空便利性。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園國際機場為台灣最大的國際機場，也是東亞重要航空樞紐，華盛頓機場管理局營運華盛頓杜勒斯國際機場及雷根華盛頓國家機場，為美國首都地區重要航空門戶。此次締結姊妹機場，不僅象徵台美航空業界的友好合作關係，更為未來開通桃園與華盛頓特區直飛航線奠定良好基礎，期盼透過雙方持續合作，為旅客提供優質便利、全球通暢的航空服務。

華盛頓機場管理局執行副總暨財務長Chryssa Westerlund表示，與桃園國際機場公司建立夥伴關係，象徵雙方深化全球航網連結的重要一步。今日簽署備忘錄展現了共同致力推動華盛頓杜勒斯國際機場與台灣桃園國際機場之間直航航班的企圖心，藉以促進經濟成長、文化交流，並拓展兩地社群間的旅遊機會。

在全球主要城市中，華盛頓特區目前尚未與台北開通直航，也是最具潛力的市場。華盛頓杜勒斯國際機場（IAD）為美國首都的主要國際門戶，2024年旅客量達2700萬人次，其中國際旅客超過1000萬人次，成為2025年美國成長最快的國際機場。

為因應快速發展，該機場將於2026年底啟用全新E航廈，設置14個登機門，佔地43萬5000平方英尺，主要服務聯合航空營運需求。華盛頓特區獲《紐約時報》和《康泰納仕旅遊者》評選為2025年美國最佳旅遊目的地之一，並名列美國前十大會議展覽及國際觀光城市。

此次簽署儀式訂定航線發展、觀光商業推廣、行銷公關及技術營運交流四大合作範疇，華盛頓機場也成為葛蘭郡機場（1997）、達拉斯福沃斯機場（2011）、安大略機場（2017）、底特律機場（2025）後，桃園機場在北美第5位好友。尤其2026年適逢美國建國250周年，象徵台美航空合作邁入新里程碑。

