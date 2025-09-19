聽新聞
米塔颱風外圍雲系影響 台東縣大雷雨 北北桃飆極端高溫
目前受到米塔颱風外圍雲系影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，整個南邊對流發展比較明顯，且會慢慢移進來。所以預估今天台東、恆春都還是有可能一整天不定時陣雨或雷雨，而且可能有短延時大雨，甚至有豪雨機會。其他地方以午後雷陣雨天氣型態為主，山區有大雨情形。
溫度方面，林伯東表示，在台北、台中，大概是中部以北的區域，受到一點沉降作用影響，以及白天太陽加熱的影響，有高溫情形。
中央氣象署發布台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，以及低能見度。大雷雨即時訊息示警區域：台東縣太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉。
天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
