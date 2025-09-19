快訊

影／嘉大品牌鮮乳換新裝搭配竹崎酪梨新飲品上市 打造農產創新品牌力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義農產品再添新亮點，嘉義大學攜手竹崎鄉「酪梨三冠王」果農沈世政，上午在嘉義大學蘭潭校區舉辦新品發表會，推出「酪梨牛奶」、「酪梨雪花冰」、「酪梨冰淇淋」等系列創意產品，將嘉大鮮乳與竹崎酪梨結合，為嘉義農產注入創新話題，也讓地方特色農業跨界加值。

嘉義大學立校百年，以「黑白雙醬」聞名：醬油代表黑色風味、鮮乳象徵白色純淨。此次鮮乳全新包裝亮相，並與竹崎酪梨聯手，展現「地產地銷」創意行銷精神。發表會場，嘉大校長林翰謙、竹崎農會總幹事林孟怡、嘉縣府農業處長許彰敏與科長李秋瑩等出席。林孟怡以嘉大校友身分，幽默形容這次合作「就像是把竹崎酪梨嫁給嘉大鮮乳」，透過創新研發，讓在地農產邁向更高價值。

沈世政長年以創新栽培及行銷模式，榮獲嘉縣及全國農業技術比賽冠軍，入選十大績優產銷班，被譽為「酪梨界的LV」。此次與嘉大鮮乳研發出夢幻甜品，酪梨的綿密香氣搭配鮮乳的醇厚風味，讓雪花冰與冰淇淋兼具健康與療癒特色，不僅消暑，更成為嘉義旅遊的獨特味覺記憶。

林翰謙表示，這次合作不只是鮮乳新裝上市，更是「農業＋學術＋品牌」跨域實驗，由農學院動物試驗場與嘉農農產加工生產合作社共同推動，以聯合行銷模式打造嘉義在地品牌，期望提升農產品附加價值，酪梨是高經濟價值且營養豐富水果，對人體健康益處多。

嘉大鮮乳與多家嘉義知名品牌合作，在源興御香屋推出鮮奶茶，在日出‧米卡開發義式優格，在山海豆花嘉義店有酪梨鮮奶雪花冰，以及嘉日白玉飲品（採用日本沖繩黑糖加手工粉圓）等系列商品 。這些合作不僅展現嘉大鮮乳多元應用，也讓新包裝更貼近消費者生活。目前，民眾若想嚐鮮嘉大品牌鮮乳換新裝搭配竹崎酪梨新飲品，只能在嘉大員工消費合作社與山海豆花嘉義店。未來嘉義大學與在地農會將持續拓展市場，推動商品化，讓嘉義農產的創新魅力走向全台。

