華航12月3日開航鳳凰城 來回直飛不中停

中華航空12月3日起，正式開啟每周三班台北往返鳳凰城航線，來回直飛不中停。華航總經理陳漢銘美西時間9月18日率團，前往美國亞利桑那州，拜訪鳳凰城市長Kate Gallego，帶來這項消息。未來雙方持續深化合作，共同促進台美商務及旅運交流。

陳漢銘表示，感謝亞利桑那州及鳳凰城市政府等相關單位，合力促成新航線啟航，華航為首家直飛鳳凰城的國籍航空，早在2022年即以包機飛航，客貨運經驗豐富。

鳳凰城天港機場為亞利桑那州最大的國際機場，近年旅客數與貨運量能強勁成長；陳漢銘表示，鳳凰城將成為華航深耕北美市場重要據點及接轉內陸城市的樞紐，旅客透過與西南航空聯程機票，輕鬆銜接涵蓋丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等超過50座美國城市。

華航北美航點包括紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及溫哥華，加上即將開航的鳳凰城，每周往返40班次。

華航說，持續擴充機隊運能，近期更在客貨租機市場有所斬獲，全面積極優化區域及長程航網布局。10月26日冬季班表開始，台北往返東京成田增為每日4班，11月18日起台北-倫敦增為每周5班，未來紐約航線也規畫逐步加密增班，明年將進駐紐約甘迺迪機場全新第一航廈。

台北-鳳凰城航線每周三、周五、周日飛航，去程CI036於16:30自桃園機場出發，當地時間13:35抵達；回程CI035鳳凰城於16:00起飛，台灣時間隔日22:20抵達桃園機場。

為歡慶鳳凰城啟航，華航明天在台北信義區ATT 4 FUN，舉辦極具沙漠風情的沉浸式現場活動，邀請歌手與氣球達人輪番演出，五大活動展區完成指定任務，即有機會參加抽獎，最大獎項包括台北-鳳凰城豪華商務艙來回機票，邀請民眾搶先體驗「太陽之城」的獨特魅力。

