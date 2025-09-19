快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

7旬婦大腸癌術後5天返家 奇美醫：怡樂適療程少痛苦、快復原

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院大腸直腸外科主治醫師黃盈齊表示，怡樂適療程有別傳統被動等待康復，透過跨科部團隊整合，從術前、術中到術後提供全面照護，有效降低疼痛、縮短住院天數以及減少併發症，讓病人可以更快回歸日常生活。圖／奇美醫院提供
奇美醫院大腸直腸外科主治醫師黃盈齊表示，怡樂適療程有別傳統被動等待康復，透過跨科部團隊整合，從術前、術中到術後提供全面照護，有效降低疼痛、縮短住院天數以及減少併發症，讓病人可以更快回歸日常生活。圖／奇美醫院提供

怡樂適療程(ERAS)是一套以病人為核心、強調主動式康復的手術照護模式，台南一名72歲黃姓婦人因大腸癌接受腹腔鏡手術，過去不僅術前需長時間禁食、術後住院動輒1周以上，此次透過奇美醫院怡樂適療程照護，術後第5天就能出院，也讓黃婦直呼「感覺真的好多了！」

奇美醫院大腸直腸外科主治醫師黃盈齊表示，怡樂適療程有別傳統被動等待康復，透過跨科部團隊整合，從術前、術中到術後提供全面照護，優化治療治療並預防常見的術後不適，像是虛弱、寒冷、疼痛及嘔吐等，有效降低疼痛、縮短住院天數以及減少併發症，讓病人可以更快回歸日常生活。

黃盈齊除分享72歲黃姓婦人案例外，另一名60歲林姓男子也接受怡樂適療程，其因直腸癌接受腹腔鏡低前位直腸切除手術，過去常需仰賴止痛藥及長時間臥床，本次接受怡樂適療程，術後不到1周便可順利出院。林男說，「怡樂適療程讓自己有信心，也減少家人照護壓力」。

黃盈齊指出，根據台灣術後加速康復學會顯示，怡樂適療程相較於傳統手術，可減少約50%手術併發症，並縮短約30%住院天數；怡樂適療程主要透過術前積極備戰，為身體注入最強能量、術中優化治療，減少身體負擔、術後主動康復，加速病人重返日常等方式進行照護。

黃盈齊進一步說明，奇美醫院怡樂適療程涵蓋了大腸直腸外科、麻醉部、復健科、營養科、呼吸治療科、護理部和藥劑部等跨專科團隊，並由個案管理師及行政支援人員協助，也提醒民眾，若有任何大腸直腸方面手術需求，可與專科醫師討論評估是否適合ERAS療程，攜手迎向快速、舒適康復之路。

手術 醫師 奇美醫院

延伸閱讀

少女被砂石車輾過哭喊「截肢就不想活了」 歷經17次手術「奇蹟」出現

花40萬元卻命喪手術台 丁斌煌不是第一次醫死人…上銬畫面曝光

子宮內膜癌手術複雜難度高 46歲女患者接受達文西手術被治癒

台中6旬婦陪夫健檢「隨手做這事」揪出大腸癌 救了自己一命

相關新聞

樺加沙將達中颱上限不排除強颱侵台 慎防狂風暴雨巨浪 下周二威脅最大

未來1周天氣重點，主要就是關注颱風對台灣的影響。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，樺加沙颱風預計下周二至下周三清晨明...

今天不是921為何國家級警報響？ 氣象署：真實告警訊息不會有這2字

每年9月21日是國家防災日，不過，今年921是周日假日，中央氣象署說，今年國家防災日演習擇定9月19日今天舉行，全民一同...

樺加沙恐跨強颱門檻 暴風圈將掃台東屏東高雄 下周一愈晚風雨愈大

樺加沙颱風穩定發展中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，颱風強度會持續增強，經過巴士海峽...

國家級地震演練警報響起超多人被嚇到 高雄網友：以為飛彈來了

9月19日國家防災日，政府今天上午同步傳送國家級地震及海嘯演練警報，民眾手機先後收到「國家級警報」和「警訊通知」，有不少...

上班族留意！捷運板南列車車門異常 民眾擠爆月台

捷運板南線上午8時20分許，因列車車門出現異常警訊因而停駛，造成往南港展覽館方向列車有延誤，板橋到新埔中途列車停駛約莫2...

樺加沙周日轉中颱 恐強度高、風場大 專家預期這時最接近台灣

昨天從早到晚陸續生成3個颱風，依序為今年17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」及19號颱風「浣熊」。天氣風險公司天氣分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。