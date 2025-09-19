7旬婦大腸癌術後5天返家 奇美醫：怡樂適療程少痛苦、快復原

怡樂適療程(ERAS)是一套以病人為核心、強調主動式康復的手術照護模式，台南一名72歲黃姓婦人因大腸癌接受腹腔鏡手術，過去不僅術前需長時間禁食、術後住院動輒1周以上，此次透過奇美醫院怡樂適療程照護，術後第5天就能出院，也讓黃婦直呼「感覺真的好多了！」

奇美醫院大腸直腸外科主治醫師黃盈齊表示，怡樂適療程有別傳統被動等待康復，透過跨科部團隊整合，從術前、術中到術後提供全面照護，優化治療治療並預防常見的術後不適，像是虛弱、寒冷、疼痛及嘔吐等，有效降低疼痛、縮短住院天數以及減少併發症，讓病人可以更快回歸日常生活。

黃盈齊除分享72歲黃姓婦人案例外，另一名60歲林姓男子也接受怡樂適療程，其因直腸癌接受腹腔鏡低前位直腸切除手術，過去常需仰賴止痛藥及長時間臥床，本次接受怡樂適療程，術後不到1周便可順利出院。林男說，「怡樂適療程讓自己有信心，也減少家人照護壓力」。

黃盈齊指出，根據台灣術後加速康復學會顯示，怡樂適療程相較於傳統手術，可減少約50%手術併發症，並縮短約30%住院天數；怡樂適療程主要透過術前積極備戰，為身體注入最強能量、術中優化治療，減少身體負擔、術後主動康復，加速病人重返日常等方式進行照護。

黃盈齊進一步說明，奇美醫院怡樂適療程涵蓋了大腸直腸外科、麻醉部、復健科、營養科、呼吸治療科、護理部和藥劑部等跨專科團隊，並由個案管理師及行政支援人員協助，也提醒民眾，若有任何大腸直腸方面手術需求，可與專科醫師討論評估是否適合ERAS療程，攜手迎向快速、舒適康復之路。

商品推薦