百萬會員召集令來了！聯合新聞網周周抽好禮 打造史上最強會員盛典

立即登入會員，超過百萬好禮讓你帶走。圖／聯合新聞網
當你每天滑手機、瀏覽新聞、喝咖啡的時候，可能沒想過這些日常習慣也能幫你抽中一台電動車？！聯合新聞網正式宣布啟動「百萬會員召集令」活動，即日起至2025年12月31日止，號召全台用戶一同參加，只要加入或登入udn會員並完成指定任務，就有機會把百萬級大獎帶回家。

本次活動參加方式相當簡單：登入會員後點選「我要參加」，每天瀏覽不同的聯合新聞網新聞，就能獲得一張抽獎券 (每天最多可累積三張)，每張抽獎券都是一次抽獎機會，累積越多，中獎機率越高。從每週的LINE POINTS點數，到每月的CITY CAFÉ虛擬提貨卡、全聯禮券、新光三越禮券，以及各式實用家電好禮，都將持續送出；最令人期待的，則是壓軸的「百萬禮」，包含iPhone 17 Pro、黃金貳兩、宏佳騰電動機車、Kia油電車與Volvo EX30電動車等重量級獎項。

這次活動不需要額外下載App，也不用填寫繁瑣資料，只要每天上聯合新聞網看新聞、動動手指，就能輕鬆累積抽獎券，把「看新聞」變成「抽好禮」，不僅增加關注時事的動力，也讓日常生活充滿驚喜。更特別的是，隨著會員參加人數越多，獎項會自動升級，從iPhone 17 Pro到百萬級Volvo電動車，都有機會被解鎖 (最終將以活動截止時的累積會員人數，決定本次抽獎的百萬禮獎品等級，僅會抽出一名百萬禮得獎者)，讓每一位參與者不只是為自己抽獎，更是和整個會員社群一起解鎖更大的驚喜。

聯合新聞網透過「百萬會員召集令」將會員體驗升級，建立更緊密的讀者關係。從即時新聞到深度專題，期望透過這項活動，讓更多人感受到媒體不只是資訊平台，更是陪伴生活的夥伴。

「百萬會員召集令」現正熱烈展開，詳細活動辦法與獎項資訊，可至活動官網查詢：https://event.udn.com/bd_million_2025/

