快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

赴美採購百億農產品換免關稅？ 農業部：非政府出資

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部長陳駿季（後排右八）率領中華民國農產品貿易赴美友好訪問團，訪問美國華府。圖／業者提供
農業部長陳駿季（後排右八）率領中華民國農產品貿易赴美友好訪問團，訪問美國華府。圖／業者提供

台美關稅持續談判之際，我籌組「農產品貿易赴美友好訪問團」，由農業部長陳駿季17日率團與美國業者簽下意向書，未來4年將採購100億美元的穀物與肉品，金額比過往增加25%。針對網傳「農業部急赴美國換免關稅」，農業部今表示，赴美農訪團行之有年，今年已是第15屆，這次採購的4品項皆是國內高度仰賴進口、畜牧產業有需要的品項，金額規模也是由國內業者提出，非政府出資採購。

農業部表示，赴美農訪團是由外交部籌組，自1998年啟動，每兩年辦理一次，今年已經是第15屆，活動行之有年，農訪團由國內相關公協會與業者組成，歷屆多是9月赴美，至於採購的黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉等4項產品，都是國內高度仰賴進口、畜牧產業有需要、進口對消費者有利的品項，相關採購金額規模，也都是國內業者視需求提出，並非由政府出資採購。

農業部強調，赴美農訪團主要目的在於促進台美農產貿易交流，並進一步深化台美經貿及糧食安全夥伴關係，農業部長陳駿季今年應外交部邀請擔任總團長，見證台美兩國業者進一步深化交流合作，農訪團團員包括台灣植物油製煉工業同業公會、台灣飼料工業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會、中華民國禽肉行銷發展協會、台灣區冷凍食品工業同業公會、台灣連鎖加盟促進協會、美國黃豆出口協會、美國穀物暨生質產品協會及美國小麥協會等業界代表。

農業部進一步指出，有關黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉這4項赴美採購標的，都是國內高度仰賴進口的產品，113年進口量占國內消費量的比例分別為黃豆 99.8%（其中自美國進口的占比為37%）、飼料玉米 97.5%（自美進口占比為36%）、小麥 106.6%（進口小麥有部分加工後再出口，因此進口量高於國內消費量，自美進口占比為79%）、牛肉95.4%（自美進口占比為41%）。

小麥 美國 農業部

延伸閱讀

台灣農訪團赴美 彰化「合興社」響應採購14萬噸玉米

農業部花創中心揭牌啟航 陳駿季：讓世界看見台灣花卉之美

超思案三人起訴 陳駿季：引以為戒 農產缺口不再專案進口

超思案「檢認定無不法」 陳駿季：檢調證明清白對同仁是好事

相關新聞

樺加沙將達中颱上限不排除強颱侵台 慎防狂風暴雨巨浪 下周二威脅最大

未來1周天氣重點，主要就是關注颱風對台灣的影響。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，樺加沙颱風預計下周二至下周三清晨明...

今天不是921為何國家級警報響？ 氣象署：真實告警訊息不會有這2字

每年9月21日是國家防災日，不過，今年921是周日假日，中央氣象署說，今年國家防災日演習擇定9月19日今天舉行，全民一同...

樺加沙恐跨強颱門檻 暴風圈將掃台東屏東高雄 下周一愈晚風雨愈大

樺加沙颱風穩定發展中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，颱風強度會持續增強，經過巴士海峽...

國家級地震演練警報響起超多人被嚇到 高雄網友：以為飛彈來了

9月19日國家防災日，政府今天上午同步傳送國家級地震及海嘯演練警報，民眾手機先後收到「國家級警報」和「警訊通知」，有不少...

上班族留意！捷運板南列車車門異常 民眾擠爆月台

捷運板南線上午8時20分許，因列車車門出現異常警訊因而停駛，造成往南港展覽館方向列車有延誤，板橋到新埔中途列車停駛約莫2...

樺加沙周日轉中颱 恐強度高、風場大 專家預期這時最接近台灣

昨天從早到晚陸續生成3個颱風，依序為今年17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」及19號颱風「浣熊」。天氣風險公司天氣分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。