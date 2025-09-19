赴美採購百億農產品換免關稅？ 農業部：非政府出資

台美關稅持續談判之際，我籌組「農產品貿易赴美友好訪問團」，由農業部長陳駿季17日率團與美國業者簽下意向書，未來4年將採購100億美元的穀物與肉品，金額比過往增加25%。針對網傳「農業部急赴美國換免關稅」，農業部今表示，赴美農訪團行之有年，今年已是第15屆，這次採購的4品項皆是國內高度仰賴進口、畜牧產業有需要的品項，金額規模也是由國內業者提出，非政府出資採購。

農業部表示，赴美農訪團是由外交部籌組，自1998年啟動，每兩年辦理一次，今年已經是第15屆，活動行之有年，農訪團由國內相關公協會與業者組成，歷屆多是9月赴美，至於採購的黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉等4項產品，都是國內高度仰賴進口、畜牧產業有需要、進口對消費者有利的品項，相關採購金額規模，也都是國內業者視需求提出，並非由政府出資採購。

農業部強調，赴美農訪團主要目的在於促進台美農產貿易交流，並進一步深化台美經貿及糧食安全夥伴關係，農業部長陳駿季今年應外交部邀請擔任總團長，見證台美兩國業者進一步深化交流合作，農訪團團員包括台灣植物油製煉工業同業公會、台灣飼料工業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會、中華民國禽肉行銷發展協會、台灣區冷凍食品工業同業公會、台灣連鎖加盟促進協會、美國黃豆出口協會、美國穀物暨生質產品協會及美國小麥協會等業界代表。

農業部進一步指出，有關黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉這4項赴美採購標的，都是國內高度仰賴進口的產品，113年進口量占國內消費量的比例分別為黃豆 99.8%（其中自美國進口的占比為37%）、飼料玉米 97.5%（自美進口占比為36%）、小麥 106.6%（進口小麥有部分加工後再出口，因此進口量高於國內消費量，自美進口占比為79%）、牛肉95.4%（自美進口占比為41%）。

