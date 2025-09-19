聽新聞
颱風三連發！米塔、樺加沙、浣熊接棒 玉管處籲登山者慎行
三颱接力生成，台灣山區天候變化大，加上山區步道之前因強降雨受損，玉山國家公園管理處今天提醒山友，務必慎重規畫登山行程，颱風來襲時更應避免上山，以免陷入受困險境。
中央氣象署指出，第17號颱風「米塔」雖逐漸遠離，但外圍水氣仍持續帶來降雨威脅；第18號颱風「樺加沙」緊追在後，預計22至23日最接近台灣，強度可達中度颱風以上，最快21日就可能發布海上颱風警報。第19號颱風「浣熊」也在西太平洋生成，颱風呈現接力態勢。
玉山國家公園管理處強調，今年山區已多次因強降雨與颱風造成步道受損，風險明顯升高。近期山區環境更加不穩定，登山者應隨時關注氣象署發布的最新颱風資訊，並準備充足裝備、攜帶衛星定位與通訊器材，以便發生狀況時能及時求助。該處並提醒，取消或延後行程並非退縮，而是勇敢且負責的選擇。
事實上，今年已有登山隊伍因颱風受困的案例。8月間，一名70歲陳姓登山客帶著8歲外孫及63歲詹姓女山友攀登南三段，卻不幸遇上颱風楊柳侵襲，因帳篷破損、失溫，陳姓老翁與詹姓女山友罹難，僅8歲男童獲救。
玉管處再次呼籲，颱風頻仍、山區風雨狀況難以預測，登山者切勿心存僥倖，及早撤退才能確保自身安全。
