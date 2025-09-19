樺加沙恐跨強颱門檻 暴風圈將掃台東屏東高雄 下周一愈晚風雨愈大
樺加沙颱風穩定發展中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，颱風強度會持續增強，經過巴士海峽時有機會來到中颱上限，甚至可能跨到強颱門檻；暴風圈半徑也很大，中央氣象署的官方預報已經來到280公里，預估暴風圈外圍將掠過台東、屏東、高雄等地。
今明兩天太平洋高壓勢力較弱，吳聖宇表示，颱風移動速度慢，而且比較偏西北到北北西走。周日到下周一太平洋高壓勢力增強，同時中高緯度有西風高壓脊相位疊加，將迫使樺加沙颱風轉向西北西甚至偏西方向移動，速度也會加快。
但是，他說，到了下周二、下周三，西風高壓脊繼續東移，後續變成是西風槽往東移動，太平洋高壓有稍微東退的趨勢，可能會讓樺加沙颱風經過恆春以南之後往北的分量較為增加，後期有可能會非常靠近港澳地區，下周三到下周四對港澳地區、廣東沿岸的威脅相當大。
至於影響時程，吳聖宇表示，下周一晚間到下周二上半天最接近台灣，下周二下半天之後可望逐漸開始遠離，下周三就大概離開台灣附近區域了。
這個路徑來看，搭配預期中的寬廣大環流，吳聖宇表示，東半部、恆春半島、高屏山區降雨最為明顯，其次是大台北、北部山區以及嘉義以南平地，雲林以北到中北部平地一帶受地形阻擋仍會比較明顯，降雨偏少。
風力的部分，吳聖宇表示，可能大部分地方都要注意，「由於颱風很大隻」，大部分地方應該都會感受到強陣風的現象，尤其是台東、恆春半島、綠島蘭嶼以及東北角、北海岸到中北部沿海地區。
他說，等到路徑更進一步確定，就可以來比較詳細的評估風雨狀況。初步來看，應該下周一的風雨就會愈晚愈大，然後可能要持續到下周二整個白天，晚上後較為減緩。但是外圍環流到下周三影響還是很明顯，下周四之後可能才會告一段落。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
