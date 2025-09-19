快訊

樺加沙颱風下周來襲 澎湖輪先取消2航班

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
澎湖輪因樺加沙颱風來襲，9月22日將取消往來澎湖、高雄2航班。圖／本報資料照片
澎湖輪因樺加沙颱風來襲，9月22日將取消往來澎湖、高雄2航班。圖／本報資料照片

輕度颱風樺加沙下周接近台灣，中央氣象署預估，9月23日起影響台灣地區，台灣航業公司今天上午表示，將取消2班往返高雄、澎湖的「澎湖輪」航班

台航公司表示，往來高雄、澎湖的澎湖輪，受樺加沙颱風海象不佳的影響，原訂9月22日上午9時由高雄往澎湖的航班，以及22日下午4時由澎湖往高雄的航班取消，共計取消2航班。

據中央氣象署颱風預報資料，樺加沙於9月18日晚間形成，朝西北西方向移動，正接近台灣東南部海域，有增強為中度颱風的趨勢，預估23日起，暴風圈影響台東及屏東恆春半島陸地，主要強降雨區在東半部、中南部山區及恆春半島，強陣風影響範圍是東南部、沿海空曠地區及離島地區。

澎湖 颱風 航班

